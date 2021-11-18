Hayatta Her Şey Var programında gündem olan Edis sorusu

Zaman zaman gündeme gelen Hayatta Her Şey Var programı yine sosyal medyada olay oldu.

Nur Viral'in sunumuyla yayınlanan Hayatta Her Şey Var programına bağlanan bir kadın izleyici kocasının Edis hayranlığına isyan etti.

Yayına gelen soruda "Kocam şarkıcı Edis'e aşırı derecede hayran. Evimizin her yerinde Edis posteri var. Arkadaşlarım eve gelince 'Kocan kıskanmıyor mu' diye soruyor. Posterleri zaten kocam asıyor diyemiyorum. Ne yapmalıyım?" dedi.

Bu soru sosyal medyada dalga konusu oldu.

Nur Viral de konuyla ilgili "Kocanızın ergenlik dönemi biraz uzamış" yorumunda bulundu.



