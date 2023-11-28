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    4. Hayattaki en büyük korkunuzu ortaya çıkarıyor! Bu kişilik testini yalnızca yürekli olanlar yapabiliyor

    Hayattaki en büyük korkunuzu ortaya çıkarıyor! Bu kişilik testini yalnızca yürekli olanlar yapabiliyor

    28.11.2023 10:03 | Son Güncelleme:
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    Resimde ilk ne gördüğünüz şey hayattaki en büyük korkunuzu ortaya çıkarıyor. Bazı kişiler resme ilk baktıklarında kemirgen görüyor. Diğer kişiler ise yüz gördüklerini ifade ediyor. Peki, siz ne görüyorsunuz? Kişiliğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için analizi mutlaka inceleyin.

    Kişilik testleri, bireylerin kendilerini daha iyi tanımaları için başvurdukları araçlardandır. Bir görsel başta Twitter (x) olmak üzere sosyal medyada yeniden gündem oldu. Görsele bakın ve kişiliğiniz hakkında analizi inceleyin.

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    KEMİRGEN

    Görsele baktığınızda ilk gördüğünüz şey kemirgen bir canlı ise Her zaman bağımsız olmaya ve kendinize güvenmeye çalışıyorsunuz. Fakat en büyük korkunuz alay edilmek. Yardım istemek ya da birine bağımlı olmak düşüncesi bile sizi korkutuyor. Ayrıca hayatın kontrolünü kaybetmek istemiyorsunuz.

    YÜZ

    Resme ilk baktığınızda bir yüz figürü fark ettiyseniz bu en büyük korkunuzun 'yalnızlık' olduğunu gösteriyor. Başkaları yanınızda olduğunda kendinizi daha iyi hissedersiniz. Bu size hem güven hem de sosyalleşme imkanı verir.

    Kesfet


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    kişilik testi korku kemirgen hayvanlar
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