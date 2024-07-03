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Hayko Cepkin'den hayranını kırmadı, konser saati öne çekti!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
03.07.2024 18:18
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Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin cumartesi günü olan konserinin saatini değiştirdi. Cepkin, 6 Temmuz Cumartesi günü Türkiye-Hollanda maçıyla çakışan konserinin saatini, hayranının talebi üzerine erkene çekti.

Hayko Cepkin'den hayranını kırmadı, konser saati öne çekti!

Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, sosyal medya hesabından cumartesi günü Ataköy Marina'da sahne alacağı konserinin başlangıç saatinin değiştirdiğini açıkladı.

HAYRANI İSTEDİ!

Bir kullanıcının kendisini etiketleyerek yaptığı "İlk defa çeyrek final gördüm. Maç saatinde Hayko Cepkin konserindeyiz. Şansım bu kadar" paylaşımına cevap veren Hayko Cepkin, normalde saat 22.00'de başlaması planlanan konserinin, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Türkiye'nin Hollanda'yla karşılaşacağı maç ile çakışmaması adına saat 20.15'te başlayacağını duyurdu.

"MAÇ KAÇMASIN DİYE..."

Hayko Cepkin, takipçisine verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:

"Hizmet kapınıza kadar geldi. Milli takım çeyrek finale kalınca, Ataköy Marina konserimiz ile aynı gün aynı saate denk geldi. Biz de maç kaçmasın, izlenilsin diye konser saatimizi 20.15'e çektik. 22.00'de konser biter, sonra (şu anki) bilete göre minimum 5000 kişi maçı seyrederiz. İşte hizmet. Bizimle uyum içinde hareket eden organizasyona da teşekkürler. Tekrar belirtiyorum dakik oluşumu zaten biliyorsunuz tam 20.15 konserimiz başlar ki maç saatine sarkmayalım. Sevgiler."


Express


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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Türkiye Hayko Cepkin
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