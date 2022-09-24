Hayranları onları çok yakıştırıyordu! Teoman’dan yıllar sonra gelen Şebnem Ferah itiriafı... “Evlenir birbirimize bakarız”

Şarkıcı Teoman ve Şebnem Ferah yakın arkadaş olduklarını sıklıkla dile getirmelerine rağmen ikilinin hayranları aşk iddialarını yıllarca devam ettirdi. Şebnem Ferah Teoman’la olan dostluğu için yıllar önce verdiği röportajda, “Neredeyse beraber büyüdük. Aramızdaki dostluk zaman zaman farklı algılanmış olabilir. Biz de farklı duygular hissetmiş olabiliriz birbirimize. Şu an arkadaşız. Ama geçmişte ne olduğu, ya da gelecekte neler olacağı konusundaki düşüncelerimiz bize özel” demişti.

“BİRBİRMİZE BAKARIZ”

Ünlü şarkıcı Teoman ise yaptığı açıklamadaki evlilik imasıyla kafaları karıştırdı. Teoman ikilinin yakıştırılmasına ilişkin olarak arkadaşlık vurgusu yaparak, “Her zaman arkadaştık. Arada konuşuyoruz, yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız diye…” dedi.

