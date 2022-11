Hayvanlara yapılan isyan ettirdi! Kiminin kuyruğu kesildi, kiminin karnı parçalandı: Ruh hastaları yetişiyor

Gümüşhane’de, Hasanbey mahallesi Cumhuriyet caddesi üzerinde son 1 aylık dönemde kuyrukları ve bacakları kesilmiş halde görülen kediler vatandaşların ve çevre esnafın tepkisine neden oluyor. Özellikle esnafın sokak hayvanlarını beslediği ve ilgilendiği bölgede son dönemde ortaya çıkan görüntüler görenlerin içini acıtırken vatandaşlar bu vahşetin insan eliyle yapıldığını iddia ediyor. Cadde üzerinde hizmet veren veteriner kliniğinin yaralı hayvanlara pansuman yaparak yardım ettiği öğrenilirken, vatandaşlar sorumluların bulunarak cezalandırılmasını istiyor.

''BUNU BİRİSİ YAPIYOR AMA ARAŞTIRIP BULUNMASI GEREKİYOR''

Mahallede bulunan kedi ve köpekleri beslediklerini söyleyen esnaf Murat Dabağ, “Mahalleli olarak genelde burada kedi köpek bakıyoruz, mamalarını ve sularını veriyoruz ama son zamanlarda baya bir ayağı kesik, kuyrukları kopartılmış kediler var. Bunun nedenini biz de merak ediyor ve öğrenmek istiyoruz. Bunu birisi yapıyor ama araştırıp bulunması gerekiyor” dedi.

Mahalle sakini Hasan Elmahti de, “Ben de bu kedileri yeni yeni görmeye başladım kiminin bacağı yok, kiminin kuyruğu yok. Kim kesti ne yaptılar bilmiyorum. Kuyruk neden kesilir bilmiyorum” diye konuştu.

''KASTİ OLARAK KESİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM''

Kedileri ilk gördüğünde başka hayvanların saldırısı sonucu bu hale geldiklerini fakat yaralanmalarına bakınca insan işi olduğunu düşündüğünü anlatan esnaf Alper Tunga Çakır, “Yaklaşık 3 hafta öncesinde gördüm. Önce bir beyaz kedinin kuyruğunun tam kesik olduğunu gördüm diğer hayvanlarla mücadele içerisinde olduğunu düşündük ama tam anlamıyla kesilmiş. İkinci olarak da siyah bir kedinin yine aynı şekilde kuyruğunun kesildiğini gördüm. Hemen hemen aynı kesikler. Kasti olarak kesildiğini ve daha sonrasında da bazı kedilerin de ayaklarının kesildiğini fark ettik. Özellikle burada dolaşıyorlar yada başka bir yerden buraya getirip bırakıyorlar. Bir insan etkisi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bir hayvan saldırsa etkisini görürsünüz en azından bir iz kalır bacağında, boynunda, belinde ama sadece kuyrukta olması şaşırtıcı” ifadelerini kullandı.

''BAZI ARKADAŞLARIMIZ SATANİST BİR GRUBUN OLDUĞUNU SÖYLÜYOR''

8 tane kedinin kuyruğu ve ayağı kırık şekilde mahallede dolaştığını ifade eden Yunus Mustafa Demirhan, “Ortalama 1 aydan fazladır kuyruğu ve ayağı kesik kediler, çenesi kırılmış hayvanlar görüyoruz. Hayvanlara zulmedildiğini düşünüyoruz. Bazı arkadaşlarımız satanist bir grubun da olduğunu ve hayvanları kestiğini söylüyor. Ne olduğu belirsiz hayvanlara, ciddi anlamda sıkıntı çekiyorlar. Bunlar bizi ve küçük çocukları da üzüyor. Kesinlikle bunlar kesilmiştir büyük bir hayvan zulmü var burada. Bunu yapanların tespit edilmesi de gerekiyor. Ben bu şekilde 8 tane hayvan gördüm bu şekilde, çok üzücü bir durum” dedi.

Öte yandan ayağı kırık vaziyette bölgeye bırakılan kedilerin yetkililer tarafından bacağının kesilmek zorunda kaldığı ve bazı kedilerin bacağının bu nedenle olmadığı öğrenildi.

''GELECEĞİN RUH HASTALARI YETİŞİYOR"

Öte yandan bir vahşette de Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşandı. Olay, pazar günü Yeni Mahalle Menekşe Caddesi'ndeki sitenin bahçesinde meydana geldi. Sabah uyanan Filiz Akın Karabulut, kedilerini beslemek için bahçeye çıktığında gördüğü karşısında büyük üzüntü yaşadı. Evinde beslediği 7 aylık kedisi ‘Zeytin’i, partileri kesilmiş ve karnı parçalanmış halde ölü bulan Karabulut, polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Kedi ise belediye ekiplerince gömülmek üzere İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürüldü. Karabulut'un şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'SİTEDE KATİL VAR'

Evde beslediği kedisinin her sabah bahçeye çıktığını söyleyen ve yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan 2 çocuk annesi Karabulut, "Sabah pencerelerimi açtığımda mutlaka kedilerimi kontrol ediyorum. Bakıyorum; iyiler mi, değiller mi, diye. Baktığımda karşılaştığım manzara bu oldu. Daha önce de bu sitede kedi yakıldı. Onunla alakalı da bir çalışma yapıldı ama bir sonuca varılmadı. Hapis cezası olduğunu bilmiyorlar. Bunu da en kısa zamanda bulacağız, diye düşünüyorum. Belediye başkanımızdan da destek istedim. Bu sitede katil var. Bunu bugün bu hayvana, bu masuma yapıyorsa yarın öbür gün herkese, her şeyi yapabilir. Sitede kesinlikle güvenlik yok ve bu site hiç bu kadar kötü duruma düşmemişti. Şu anda hayvanlarla alakalı her yerde bir sürü katliam yapılıyor. Bunlar da bizim sokaklarda görmediğimiz veya denk gelen katliamlar. Umarım cezasını çekecek. Geçen sefer yanlarına kar kaldı. Yakılan kedimle alakalı ama bu sefer kesinlikle peşini bırakmayacağız" dedi.

'CANİLİK'

Sokakta bulduğu bir gözü görmeyen, tedavisini ve bakımlarını yaptırdığı, 'Melo' ismini verdiği erkek kedisi de haziran ayında yüzü parçalanarak öldürülen Karabulut, 5 ayda 4 kedisinden birinin yakıldığını, birinin darp sonucu diyaframının patladığını, birinin de kaybolduğunu söyledi. Karabulut, "Herhangi bir şey duymadım. Sabaha karşı oldu muhtemelen çünkü bulduğumda zaten daha tazeydi. Vücudu donmamıştı. En az 1-2 saat gerekiyor. Şu anda herhangi bir şey bulamadık. Emniyet geldi. Olay yeri inceleme geldi. Bakalım inşallah bulacağız. Aynı zamanda yerel hayvan korumasıyım. Bütün sahipsiz sokak hayvanlarına bakmaya çalışıyorum. Bunlar da benim baktığım evimin, bahçemin kedileri. Zaten daha 6-7 aylıklar, yavrular. İnsana alışkın oldukları için herkese gidiyorlar ama maalesef sevgiyle yetiştirince de böyle insanlardan zarar görüyorlar. İstemeyenler var biliyorum ama bunu yapmak bir canilik. Sonuçta hiç kimseye zararı yok. Patilerini kesmek nedir? Karnını deşmek nedir? Yani çok zalimce. Bunu bir hayvana yapan; yarın herkese, her şeyi yapar. Geleceğin ruh hastaları yetişiyor" diye konuştu.

(DHA/İHA)