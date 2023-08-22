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    4. Hayvansal süt tüketmek istemeyenler için hem sağlıklı hem lezzetli alternatif süt önerileri

    Hayvansal süt tüketmek istemeyenler için hem sağlıklı hem lezzetli alternatif süt önerileri

    18.08.2023 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Son yıllarda hem dünyada hem ülkemizde bitkisel sütler başta veganlar olmak üzere sağlıklı beslenmeye özen gösteren birçok kişinin tercihi hâline geldi. Siz de normal süt yerine tariflerinizde kullanmak ve güvenle tüketmek için bir alternatif arıyorsanız Hindistan cevizinden bademe, yulaftan soyaya kadar farklı süt çeşitlerini değerlendirebilirsiniz. İşte severek tüketeceğiniz, normal süte alternatif olabilecek ürünler!

    Hayvansal süt tüketmek istemeyenler için hem sağlıklı hem lezzetli alternatif süt önerileri

    Sağlığına ve çevreye özen gösterenlerin kalbini çalan bitkisel sütler, sahip oldukları besin değerleriyle hayvansal sütleri aratmıyor. Hindistan cevizi, soya, yulaf ve badem gibi birçok çeşidi bulunan bitkisel sütleri hem tariflerinizde kullanabilir hem ister kahvelerinizle ister sade olarak gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Beslenmenizde bitkisel süt tercih etmek istiyor ancak alternatifler arasında kararsız kalıyorsanız hazırladığımız alternatif süt önerilerine göz atmaya ne dersiniz?

    1. Güne iyi bir başlangıç yapmak isteyenlere: Alpro Şekersiz Badem Sütü

    Veganlar, buraya! Hayvansal süt tüketmek istemeyenler için hem sağlıklı hem lezzetli alternatif süt önerileri

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    Sağlığınıza özen gösteriyor, normal sütlere sağlıklı bir alternatif arıyorsanız Alpro Şekersiz Badem Sütü, tam size göre! Hem lezzetli hem kalsiyum kaynağı olan badem sütünü ister kahvaltılarda tüketebilir ister kahvenizi daha da lezzetlendirebilirsiniz. %100 bitki özlü ve şeker ilavesiz badem sütünü kekten smoothielere, kurabiyelerden pudinglere birçok tarifte de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Sağlıklı beslenirken lezzetten ödün vermek istemiyorsanız sütü mutlaka denemenizi öneririz.

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    2. Hem besleyici hem düşük kalorili: Nilky Badem Sütü

    Veganlar, buraya! Hayvansal süt tüketmek istemeyenler için hem sağlıklı hem lezzetli alternatif süt önerileri

    Rahat sindirebileceğiniz, sağlıklı ve besleyici bir diğer alternatif de Nilky Badem Sütü. Hayvansal sütlere göre çok daha düşük kalorili badem sütü, içerdiği badem ve E vitamini ile detoksa için ideal bir seçenek. Tamamen bitkisel bazlı süt, laktoz içermediğinden kolaylıkla sindirilebiliyor. B vitamininden potasyum ve kalsiyuma kadar birçok vitamin ve mineral barındıran sütü ister tek başına ister kahvaltılık gevrek veya kahveyle tüketebilirsiniz.

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    3. Hem lezzetli hem sağlıklı: The LifeCo Organik Hindistan Cevizi Sütü

    Veganlar, buraya! Hayvansal süt tüketmek istemeyenler için hem sağlıklı hem lezzetli alternatif süt önerileri

    The LifeCo Organik Hindistan Cevizi Sütü, hayvansal bazlı sütler yerine kullanabileceğiniz harika bir seçenek. Lezzetiyle pek çok insanın favorisi olan Hindistan cevizi sütü, içerdiği vitamin ve minerallerle sağlığınıza sağlık katıyor. Sıcak ya da soğuk tüm kahvelerinizi lezzetlendirmek için tercih edebileceğiniz Hindistan cevizi sütünü dilerseniz dondurma ve kek tariflerinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

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    4. Hem yemeklerin hem tatlıların vazgeçilmezi: Thai Coco Yağı Azaltılmış Hindistan Cevizi Sütü

    Veganlar, buraya! Hayvansal süt tüketmek istemeyenler için hem sağlıklı hem lezzetli alternatif süt önerileri

    Tatlılarınızda inek veya keçi sütü yerine bitkisel bazlı, sağlıklı bir alternatif tercih etmek istiyorsanız Thai Coco Yağı Azaltılmış Hindistan Cevizi Sütü ile bir an önce tanışmalısınız. Sütü lezzetli tatlı tariflerinizde kullanabileceğiniz gibi dilerseniz sos ve tatlı yapımında da tercih edebilirsiniz. Ayrıca tamamen organik şekilde üretilen ve laktoz içermeyen sütle soğuk ve sıcak kahvelerinizi lezzetlendirebilirsiniz.

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    5. Laktozsuz ve glütensiz sağlıklı bir alternatif: Fomilk Şekersiz Soya Sütü

    Veganlar, buraya! Hayvansal süt tüketmek istemeyenler için hem sağlıklı hem lezzetli alternatif süt önerileri

    Sağlığınıza özen gösteriyor; laktoz, glüten, şeker içeren gıdalar tüketmek istemiyor ve sağlıklı bir süt alternatifi arıyorsanız Fomilk Şekersiz Soya Sütü sizin için harika bir seçim olabilir. Soya proteininden üretildiği için laktoz içermeyen ve sindirimi son derece kolay olan soya sütü ile kahvelerinizi daha da lezzetlendirebilirsiniz. İlave şeker, yapay aroma ve koruyucu içermediği için sütü tariflerinizde de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

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    6. Hem hafif hem lezzetli: Aroy D Hindistan Cevizi Sütü

    Veganlar, buraya! Hayvansal süt tüketmek istemeyenler için hem sağlıklı hem lezzetli alternatif süt önerileri

    Sağlıklı besinlerin lezzetli olmadığını düşünüyorsanız henüz Aroy D Hindistan Cevizi Sütü ile tanışmamışsınız demektir. Ürün, 1 litrelik ambalajda satışa sunulur. Kokteyl çeşitlerinden pasta ve tatlılara kadar pek çok tarifte tercih edebileceğiniz süt, eşsiz lezzetiyle sizi kendisine hayran bırakacak. Sağlığınızı korurken lezzetten ödün vermeyeceğiniz Hindistan cevizi sütünü incelemeden alacağınız ürüne karar vermeyin, deriz!

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    7. Lezzetli bir enerji kaynağı: Plantero Fındık Sütü Konsantresi

    Veganlar, buraya! Hayvansal süt tüketmek istemeyenler için hem sağlıklı hem lezzetli alternatif süt önerileri

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    Hayvansal sütlerin hem doğada hem sağlığınızda yarattığı olumsuz etkilerden uzak, sağlıklı ve lezzetli bir bitkisel süt arıyorsanız Plantero Fındık Sütü Konsantresi'ne mutlaka göz atmanızı öneririz. Katkı maddesi, koruyucu, laktoz, glüten, şeker ve aroma içermeyen fındık sütü ile doyurucu granolal'ardan lezzetli smoothie'lere kadar birçok farklı tarif hazırlayabilirsiniz. Üstelik bir şişe konsantre sütle tam 6 litre taze fındık sütü elde edebilirsiniz!

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    8. Baristaların tercihi: Alpro Profesyonel Yulaf Sütü

    Veganlar, buraya! Hayvansal süt tüketmek istemeyenler için hem sağlıklı hem lezzetli alternatif süt önerileri

    Laktoz intoleransınız varsa ancak kahvelerinizde de süt lezzetinden ödün vermek istemiyorsanız Alpro Profesyonel Yulaf Sütü, sizin için harika bir seçim olabilir. Tamamen bitkisel ve kalsiyum kaynağı olan yulaf sütü; içerdiği D, B2 ve B12 vitaminleriyle de sağlığınıza sağlık katıyor. Yeni nesil bitki bazlı kahve deneyiminizi bir üst seviyeye çıkaracak yulaf sütünü mutlaka denemelisiniz!

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    9. Pürüzsüz kıvam: Wefood Badem Sütü Konsantresi

    Veganlar, buraya! Hayvansal süt tüketmek istemeyenler için hem sağlıklı hem lezzetli alternatif süt önerileri

    Hem smoothie, kek gibi tariflerinize ekleyebileceğiniz hem sıcak ve soğuk kahvelerinizi lezzetlendirebileceğiniz sağlıklı bitkisel bir süt arıyorsanız sizi Wefood Badem Sütü Konsantresi ile tanıştıralım. Katkı maddesi ve koruyucu içermeyen badem sütü konsantresi, bademlerin öğütülmesiyle elde ediliyor. Pürüzsüz bir kıvama sahip olan ürünü su ile karıştırarak bitkisel süt olarak tüketebilirsiniz. Kendine özgü lezzetiyle keyifli bir tüketim sunan ürün, tariflerinizin vazgeçilmezi olacak.

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    10. Datça bademlerinin lezzeti: Kocamaar Çiftliği Badem Sütü Konsantresi

    Veganlar, buraya! Hayvansal süt tüketmek istemeyenler için hem sağlıklı hem lezzetli alternatif süt önerileri

    Hayvansal sütlere alternatif arıyor ancak tercihinizi badem sütlerinden yana yapıyorsanız Kocamaar Çİftliği Badem Sütü Konsantresi'ne göz atabilirsiniz. 270 gramlık şişede sunulan konsantre yapıdaki ürünü doğru miktarda suyla karıştırarak son derece leziz badem sütünü elde edebilir, tariflerinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Datça'nın eşsiz lezzetteki bademlerinden üretilen süt, birbirinden leziz tariflerinizin vazgeçilmezi olacak!

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