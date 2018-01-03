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"Hayvanseverim" diyen Süreyya Yalçın, kürk giyip poz verdi

MAGAZİN HABERLERİ | 03.01.2018 09:25 | Son Güncelleme 7 saat önce

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın Baran, son günlerde üzerinde taşıdığı değeri 90 bin TL olan vaşak kürkleriyle gündemde. Darıca’daki hayvanat bahçesine sahip çıkan Süreyya Yalçın sosyal medyada büyük tepki aldı.

"Hayvanseverim" diyen Süreyya Yalçın, kürk giyip poz verdi

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın Baran 3 gün önce Instagram’da 2 ayrı kürkle çekilmiş pozunu paylaştı. Hayvanseverliği ile tanınan, merhum babası Faruk Yalçın’dan kalan Darıca’daki hayvanat bahçesine sahip çıkan Süreyya Yalçın sosyal medyada büyük tepki aldı. Yalçın'ın bir çok takipçisi “Bu nasıl hayvan sevgisi?” diye sosyetik ismi yorum yağmuruna tuttu.

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"GERÇEK OLDUĞUNA İNANMAK İSTEMİYORUZ"
Kimisi de “Gerçek olduğuna inanmak istemiyoruz” demekle yetindi. Süreyya Yalçın’ın tartışma konusu olan kürkleri gerçek. Vaşak kürkünün değeri 90 bin TL. Vizon kürkü ise 15 bin TL’ye satılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Süreyya Yalçın kürk

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kendilerine saygıları yok, bizde hayvanlara olan saygısını bekliyoruz.. herşey ortada baksana gösterişe gerek yok karekter sahibi olun be ablacım
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