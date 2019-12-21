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Hazal Filiz Küçükköse ekranlara dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 14:57 | Son Güncelleme

Başrollerini Alperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan ve Hazal Filiz Küçükköse'nin paylaşacağı 'Zemheri' dizisi yayın hayatına girmeye gün sayıyor.

Hazal Filiz Küçükköse ekranlara dönüyor

Güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Akşam üzeri geldiği AVM'de kendisini görüntüleyen muhabirlere yeni başlayacak dizisinden bahseden başarılı oyuncu, kendine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Köse, “Dizinin çekimlerine başladık. Yeni bir iş, yeni heyecan beni bekliyor. Her şey gayet yolunda, önümüzdeki Ocak ayında izleyiciyle buluşacağız” diye konuştu. Güzel oyuncu derin bacak dekolteli kıyafeti ile dikkat çekerken, yanına gelen hayranlarıyla birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. (Sözcü)

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