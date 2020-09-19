Hazal Kaya: Çocuğumun sahibi değilim

Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ezgi Mola’nın YouTube kanalına konuk oldu. Kaya, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncunun açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

‘Aşk-ı Mennu’ için Çok ergendim. Benim için zor oldu. Nihal ile büyüdüm, onunla okulu bitirdim. İkimizin de mezuniyet töreni Esma Sultan’da yapıldı. Bir hafta arayla üniversite sınavına girdik.

‘Aşk-ı Memnu’da oynarken insanlar kibarca yaklaşıp ‘Fotoğraf çektirebilir miyiz’ diye soruyorlardı. Ne zaman ‘Feriha’ oldum; ‘Kız buraya gel’ deyip kolumdan çekmeye başladılar.

Oğlumu etik değerlerle büyütmekle mükellefim ama özel hayatında tercihlerine müdahale etmem. Bırakın çocukları, köpeklerimizin bile sahibi değiliz.

Sosyal medya bizi perişan etti. Kötü bir şey yazılınca bazen insanın günlerce kafasına takılıyor.

Doğum sonrası hızla kilo vermek istemedim. Umurumda değildi. Hamura ölüyorum. Ara ara yeyip kendimi ödüllendiriyorum.

Kaya, 5 yıldır birlikte olduğu Ali Atay ile geçtiğimiz yıl evlenmişti.





