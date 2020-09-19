MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hazal Kaya: Çocuğumun sahibi değilim

Hazal Kaya: Çocuğumun sahibi değilim

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 13:37 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya, "Oğlumu etik değerlerle büyütmekle mükellefim ama özel hayatında tercihlerine müdahele etmem. Bırakın çocukları, köpeklerimizin bile sahibi değiliz." dedi.

Hazal Kaya: Çocuğumun sahibi değilim

Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ezgi Mola’nın YouTube kanalına konuk oldu. Kaya, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2808528_28a8bfb95b0559c3ad48ef3d7570e76c_640x640

Ünlü oyuncunun açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

‘Aşk-ı Mennu’ için Çok ergendim. Benim için zor oldu. Nihal ile büyüdüm, onunla okulu bitirdim. İkimizin de mezuniyet töreni Esma Sultan’da yapıldı. Bir hafta arayla üniversite sınavına girdik.

2808528_1b9d97b212010343abf67f0f46ddc590_640x640

‘Aşk-ı Memnu’da oynarken insanlar kibarca yaklaşıp ‘Fotoğraf çektirebilir miyiz’ diye soruyorlardı. Ne zaman ‘Feriha’ oldum; ‘Kız buraya gel’ deyip kolumdan çekmeye başladılar.

2808528_3833d6a548f8fc8406fc961a0f96d696_640x640

Oğlumu etik değerlerle büyütmekle mükellefim ama özel hayatında tercihlerine müdahale etmem. Bırakın çocukları, köpeklerimizin bile sahibi değiliz.

2808528_2ba71eea76394bfd64277b04bff87417_640x640

Sosyal medya bizi perişan etti. Kötü bir şey yazılınca bazen insanın günlerce kafasına takılıyor.

2808528_d7aee2ef959fa0cf44c183780b9f53fe_640x640

Doğum sonrası hızla kilo vermek istemedim. Umurumda değildi. Hamura ölüyorum. Ara ara yeyip kendimi ödüllendiriyorum.

2808528_4db197c10e32a56b687f6da2cfbd12b9_640x640

Kaya, 5 yıldır birlikte olduğu Ali Atay ile geçtiğimiz yıl evlenmişti.

2808528_7a67f47f175477ebecc204bdb575319f_640x640

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
Instagram Victoria Beckham’ın paylaşımını müstehcen bulduInstagram Victoria Beckham’ın paylaşımını müstehcen buldu
Zahide Yetiş’in eşi Cem Arısoy kimdir? Zahide Yetiş kimdir?Zahide Yetiş’in eşi Cem Arısoy kimdir? Zahide Yetiş kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mansur Yavaş’tan Bakan Koca’ya koronavirüs önlemi önerisi
Mansur Yavaş’tan Bakan Koca’ya koronavirüs önlemi önerisi
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
3 milyon lirayı zimmetine geçiren PTT memuru tutuklandı
3 milyon lirayı zimmetine geçiren PTT memuru tutuklandı
Bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaştılar! "Huzurla gel oğlum"
Bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaştılar! "Huzurla gel oğlum"
Kahreden ölüm! Yüksek gerilim hattına temas etti ve...
Kahreden ölüm! Yüksek gerilim hattına temas etti ve...
Yılın transferi gerçekleşiyor!
Yılın transferi gerçekleşiyor!
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Mehmet Şef’in kızı sosyal medyayı salladı
Mehmet Şef’in kızı sosyal medyayı salladı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Boşanma sebebi şaşırttı! ‘Ağır gelen sorumluluklarım...’
Boşanma sebebi şaşırttı! ‘Ağır gelen sorumluluklarım...’
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Instagram Victoria Beckham’ın paylaşımını müstehcen buldu
Instagram Victoria Beckham’ın paylaşımını müstehcen buldu
Charlize Theron: 5 yıldır kimseyle birlikte olmadım
'5 yıldır kimseyle birlikte olmadım'
Halil Sezai’nin kardeşi konuştu: Kınıyorum ama o adam da masum sayılmaz
Kardeşi konuştu! 'O adam da masum sayılmaz'
Seda Bakan: Rolüme evde çalışarak hazırlanıyorum
'Rolüme evde çalışarak hazırlanıyorum'
Eda Ece'nin 'Buğrahan' sessizliği
Eda Ece'nin 'Buğrahan' sessizliği
'Hiç estetiğim yok' diyen Songül Karlı'nın eski hali şaşırttı
'Hiç estetiğim yok' demişti ama eski fotoğrafı...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.