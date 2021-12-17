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Hazal Kaya'dan aşı iddiası! Bakanlığa sitem etti

17.12.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs üçüncü doz aşıları için herkes yeniden randevu almaya başlarken oyuncu Hazal Kaya dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kendisine yapılmak istenen aşının tarihinin geçtiğini iddia eden Hazal Kaya sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığı'na sitem etti.

Hazal Kaya'dan aşı iddiası! Bakanlığa sitem etti

Hazal Kaya üçüncü doz koronavirüs aşısı için hastanenin yolunu tuttu. Ancak tam aşı olacağı sırada bir olay yaşadı.

Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisine tarihi geçmiş koronavirüs aşısı yapılmak istendiğini söyledi. Konuyla ilgili 6,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yapan Hazal Kaya, "Sosyal medya takip etmenin faydaları 11 Aralık'ta tarihi dolmuş aşı olacaktık şişeyi görmek istemesem. Yapılan açıklama da; tarihi geçtikten sonra 9 ay daha kullanılabiliyor aşılar, deniyor. Sağlık Bakanlığı'nın bu yönde bir yazısı varmış. Aşının üzerinde neden son kullanma tarihi var o zaman" dedi.

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Kaya paylaşımının ardından kendisine yapılmak istenen aşının fotoğrafını da paylaşmayı ihmal etmedi.

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İSYAN ETTİ

Yaptığı dizi müzikleriyle tanınan ünlü müzisyen Aytekin Ataş da koronavirüs salgına karşı korunmak için 3. doz aşısını yaptırmak istedi. Ancak gittiği hastanede aşının tarihinin geçtiğini gören Ataş, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yaşanan duruma isyan etti.

Çoğu aşının tarihinin geçtiğine dikkat çeken müzisyen, bir paylaşım yaparak şunları yazdı: "Madem elinizde Son Kullanma Tarihi geçen bunca aşı vardı, dünkü kararı 2 hafta önce alsaydınız da bu aşılar gönül rahatlığıyla uygulansaydı keşke. Aşı karşıtlığı toplumda bu kadar yaygınlaşırken yapılacak iş midir bu? Bununla ilgili bir açıklama yapıldı mı?"


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Anahtar Kelimeler:
Hazal Kaya koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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