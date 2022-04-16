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Hazal Kaya'dan Songül Öden'e destek

16.04.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Songül Öden'in Gümüş dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un yanına yakıştırılmadığını ve psikolojik baskı gördüğünü açıklamasının ardından ünlü oyuncuya meslektaşı Hazal Kaya'dan destek geldi.

Hazal Kaya'dan Songül Öden'e destek

Dizi partnerlerini birbirine yakıştıramayan izleyicilerin hakarete varan sert eleştirileri kadın oyuncuları isyan ettirdi.

Songül Öden geçtiğimiz günlerde Gümüş dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un yanına yakıştırılmadığı için "Kıvanç'ın karşısına bunu mu koymuşlar'" şeklinde eleştiriler aldığını açıklamıştı.

Öden'in "Psikolojik baskı gördüm" çıkışına meslektaşı ve hemcinsi Hazal Kaya’dan destek geldi.

Yıllar önce Adını Feriha Koydum adlı dizide rol arkadaşı Çağatay Ulusoy ile aralarındaki boy farkını kapatmak için çekimlerde takozun üstüne çıkmasıyla gündeme gelen Kaya, "Hepimize tuhaf yorumlar geliyor. Böyle iyi aktörler ile oynadığımız için şanslı olduğumuzu söylüyorlar, bunları hepimize yapıyorlar ama artık ciddiye almıyoruz" dedi.


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Hazal Kaya Songül Öden
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