Hazal Kaya’dan 'Ümitcan Uygun' paylaşımı: Şimdi sormak lazım, katil kim?

Oyuncu Hazal Kaya, Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi olan ve bu kez de bir başka genç kadının ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun'a ve sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Tweetinde İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırılmasına da değinen Kaya, paylaşımıında şu ifadeleri kullandı:

''KATİL KİM? SADECE ÜMİTCAN UYGUN MU?''

"Bu adam daha önce başka bir kadını öldürdüğünde cinayetten tutuklanmadı. Annesi şüpheli şekilde öldü, intihar dendi. Yaptığı canlı yayında uyuşturucu kullandığı için göstermelik olarak tutuklanıp salıverildi. Buradan aldığı cesaretle bir kadını daha öldürdü.

Tüm bunları yapabildiği sistem, amacı kadınları ve kırılgan grupları korumak olan uluslararası bir sözleşmeyi gerçek olmayan iddialarla iptal etti. Şimdi sormak lazım. KATİL KİM? Sadece Ümitcan Uygun denen bu iğrenç mahluk mu?"





