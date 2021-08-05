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Hazal Kaya’dan 'Ümitcan Uygun' paylaşımı: Şimdi sormak lazım, katil kim?

05.08.2021 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Hazal Kaya, Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi olan ve 17 Temmuz'da 'tahliye edilen' ve önceki gece evinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun hakkında sert bir açıklamada bulundu.

Hazal Kaya’dan 'Ümitcan Uygun' paylaşımı: Şimdi sormak lazım, katil kim?

Oyuncu Hazal Kaya, Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi olan ve bu kez de bir başka genç kadının ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun'a ve sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Tweetinde İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırılmasına da değinen Kaya, paylaşımıında şu ifadeleri kullandı:

''KATİL KİM? SADECE ÜMİTCAN UYGUN MU?''

"Bu adam daha önce başka bir kadını öldürdüğünde cinayetten tutuklanmadı. Annesi şüpheli şekilde öldü, intihar dendi. Yaptığı canlı yayında uyuşturucu kullandığı için göstermelik olarak tutuklanıp salıverildi. Buradan aldığı cesaretle bir kadını daha öldürdü.

Tüm bunları yapabildiği sistem, amacı kadınları ve kırılgan grupları korumak olan uluslararası bir sözleşmeyi gerçek olmayan iddialarla iptal etti. Şimdi sormak lazım. KATİL KİM? Sadece Ümitcan Uygun denen bu iğrenç mahluk mu?"

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Hazal Kaya
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