MAGAZİN

Hazal Kaya eşi Ali Atay hakkında yapılan yorumla çılgına döndü!

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.05.2019 09:18 | Son Güncelleme

Oyuncu Hazal Kaya, Tribeca Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülen eşi Ali Atay'ı Twitter hesabından paylaştığı mesajla tebrik ettiği için bir kullanıcı tarafından eleştirildi.

Hazal Kaya eşi Ali Atay hakkında yapılan yorumla çılgına döndü!

Cenk Ertürk'ün yönetmen ve senaristliğini üstlendiği; Ali Atay, Hande Doğandemir ve Haluk Bilginer'in rol aldığı 'Nuh Tepesi' adlı Türk filmi, ABD'nin New York kentinde devam eden Tribeca Film Festivali'nden 2 ödülle döndü.

Nuh Tepesi, 'En İyi Senaryo' ödülüne layık görülürken filmin oyuncularından Ali Atay da 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünün sahibi oldu.

"KOCANIN KARİYERİNE GÖSTERDİĞİN İLGİYİ KENDİNE GÖSTER"

Eşinin uluslararası başarısını kutlayan Hazal Kaya ise bir takipçisi tarafından "Canım şu kocanın kariyerine gösterdiğin ilgiyi birazda kendi kariyerine göstersen nasıl olur? Haddim değil ama ben yine de söylemiş olayım" yorumunu yaptı.

"HADDİNİZ DEĞİL"

Uzun süredir FOX ekranlarında yayınlanan Bizim Hikaye dizisinde başrol oynayan Hazal Kaya ise kendisini eleştiren sosyal medya kullanıcısına şöyle cevap verdi: "Uluslararası çok önemli bir ödül aldı ve bu ödülü alan ilk Türk. Eşim olmasa da paylaşırdım çünkü kim olduğundan bağımsız gurur duyuyorum başarısıyla. Siz de sevdiklerinizi destekleyin hiçbir şey kaybetmezsiniz, aksine. Haddiniz değil ayrıca, evet!"

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"GÖRMEYEN DUYMAYAN KALMASIN"

Güzel oyuncu Elçin Sangu törende 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne layık görülen meslektaşı Ali Atay'ı sosyal medya hesabından "Çok güzel şeyler oluyor. Görmeyen duymayan kalmasın... Tebrikler Ali Atay" mesajı ile tebrik etti.

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