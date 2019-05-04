Hazal Kaya eşi Ali Atay hakkında yapılan yorumla çılgına döndü!

Cenk Ertürk'ün yönetmen ve senaristliğini üstlendiği; Ali Atay, Hande Doğandemir ve Haluk Bilginer'in rol aldığı 'Nuh Tepesi' adlı Türk filmi, ABD'nin New York kentinde devam eden Tribeca Film Festivali'nden 2 ödülle döndü.

Nuh Tepesi, 'En İyi Senaryo' ödülüne layık görülürken filmin oyuncularından Ali Atay da 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünün sahibi oldu.

"KOCANIN KARİYERİNE GÖSTERDİĞİN İLGİYİ KENDİNE GÖSTER"

Eşinin uluslararası başarısını kutlayan Hazal Kaya ise bir takipçisi tarafından "Canım şu kocanın kariyerine gösterdiğin ilgiyi birazda kendi kariyerine göstersen nasıl olur? Haddim değil ama ben yine de söylemiş olayım" yorumunu yaptı.

"HADDİNİZ DEĞİL"

Uzun süredir FOX ekranlarında yayınlanan Bizim Hikaye dizisinde başrol oynayan Hazal Kaya ise kendisini eleştiren sosyal medya kullanıcısına şöyle cevap verdi: "Uluslararası çok önemli bir ödül aldı ve bu ödülü alan ilk Türk. Eşim olmasa da paylaşırdım çünkü kim olduğundan bağımsız gurur duyuyorum başarısıyla. Siz de sevdiklerinizi destekleyin hiçbir şey kaybetmezsiniz, aksine. Haddiniz değil ayrıca, evet!"