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Hazal Kaya, Hakan Muhafız'a mı giriyor?

DİZİ HABERLERİ  | 18.12.2018 13:29 | Son Güncelleme

Çağatay Ulusoy'un başrolünde oynadığı Hakan Muhafız dizisine gireceği konuşulan Hazal Kaya iddialara noktayı koydu.

Hazal Kaya, Hakan Muhafız'a mı giriyor?

Hazal Kaya, “Hakan Muhafız” dizisinin 2. sezonunda yer alacağı iddialarına ne yanıt verdi? Bizim Hikâye dizisinin Filiz'i Hazal Kaya, dün akşam MedYapım’ın 25. yıl partisinde görüntülendi.

Ünlü oyuncu, Çağatay Ulusoy’un başrolünü üstlendiği "Hakan Muhafız"ın 2. sezonunda oynayacağı iddialarını yalanladı. Kaya diziyi çok beğendiğini söyleyerek ikinci sezonda yer almayacağını söyledi.

Sirke ile yıkandığı haberlerine açıklık getiren ünlü oyuncu, "Evet, ananemden öğrendim. Sirki ile yıkanıyorum. Herkesin bildiği şeyi söyledim olay oldu" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy Hakan: Muhafız hazal kaya

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