Hazal Kaya, Hakan Muhafız'a mı giriyor?

Hazal Kaya, “Hakan Muhafız” dizisinin 2. sezonunda yer alacağı iddialarına ne yanıt verdi? Bizim Hikâye dizisinin Filiz'i Hazal Kaya, dün akşam MedYapım’ın 25. yıl partisinde görüntülendi.

Ünlü oyuncu, Çağatay Ulusoy’un başrolünü üstlendiği "Hakan Muhafız"ın 2. sezonunda oynayacağı iddialarını yalanladı. Kaya diziyi çok beğendiğini söyleyerek ikinci sezonda yer almayacağını söyledi.

Sirke ile yıkandığı haberlerine açıklık getiren ünlü oyuncu, "Evet, ananemden öğrendim. Sirki ile yıkanıyorum. Herkesin bildiği şeyi söyledim olay oldu" dedi.

