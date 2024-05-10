Hazal Kaya imaj tazeledi! Son hali çok beğenildi

Acemi Cadı, Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum, Maral: En Güzel Hikayem ve Bizim Hikaye gibi birçok başarılı projede yer alan Hazal Kaya oyunculuk performansı ve sempatik tavırları ile geniş bir hayran kitlesine sahip.

Ali Atay ile mutlu bir evliliği olan Hazal Kaya sanat camiasının örnek çiftlerinden. İki çocuk annesi Kaya, zaman zaman eşi ve çocukları ile yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

SON HALİ TAM NOT ALDI

Ünlü oyuncu şimdi de yaptığı imaj değişikliği ile gündem oldu. Uzun saçlarını kısacık kestiren Hazal Kaya'nın son hali takipçilerinden tam not aldı.

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada ünlü isme; 'Harika olmuş', 'Çok yakışmış', 'Bu kadar güzel olamazsın ya', 'Saçlar mükemmel ötesi bayıldım', 'Muhteşem görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.