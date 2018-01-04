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Hazal Kaya, İranlı sapığından 2. kez şikayetçi oldu

MAGAZİN HABERLERİ | 04.01.2018 12:13 | Son Güncelleme 5 saat önce

Oyuncu Hazal Kaya, "Karım, aşkım" yazılı hediyeler gönderen İranlı sapığından şikayetçi oldu. Hazal Kaya, daha önce de şikayette bulunmuştu.

Hazal Kaya, İranlı sapığından 2. kez şikayetçi oldu

Oyuncu Hazal Kaya, kendisini sosyal medya hesabı üzerinden rahatsız eden ve işyeri adresine hediyeler gönderen İranlı hayranı Eissa Yazdan Karami'den ikinci kez şikayetçi oldu.

2 YIL ÖNCE DE ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU
Geçen yıllarda da İranlı hayranından şikayetçi olan Hazal Kaya'nın suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş, Eissa Yazdan Karami'nin, Kaya'ya ait Twitter hesabına rahatsız edici mesajlar attığı, Haziran 2015'te de Kaya'nın işyerine üzerinde 'Aşkım', 'Eşim', 'Karım' yazılı notlar bulunan hediyeler gönderdiği belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
hazal kaya İRANLI SAPIK

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