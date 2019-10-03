Hazal Kaya'nın doğum günü paylaşımı sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz Şubat ayında yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya, anne olmak için artık gün sayıyor. Kaya, hamileliğinin son aylarında doğum gününü kutlayanlara teşekkür etmek için paylaştığı aile pozuna düştüğü duygusal not ile sosyal medyayı salladı.

Hazal Kaya'nın sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşım binlerce beğeni ve yorum almakla kalmadı, Kaya, Twitter'da TT (en çok konuşulanlar) listesine girdi.

Hamileliğinin son aylarında paylaştığı pozuyla sosyal medyada çok konuşulan Kayan'nın pozuna bir çok ünlü isim de yorum yaptı.

Kaya, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarına şu duygusal notu düştü:

''Geçtiğimiz sene çok şey öğrendim... Hızlandırılmış bir hayata güvenme ve teslim olma dersi gibi bir sene oldu açıkçası... Ölümler, hastalıklar, düğünler, doğumlar... 'Hayat işte, her şey bizim için' demeyi zor da olsa öğrenmeye başladığım sene oldu bu...'

Ama hep çok şanslı hissettim kendimi. Varlığına her gün şükrettiğim ailem ve dostlarım, iyi ki bulduk birbirimizi de yarım kalmadım dediğim hayat arkadaşım, sevdiğim hep dağ gibi arkamda, sağımda solumdaydılar. Karnımda oğlumun tekmeleriyle, tarif edemediğim bir minnet duygusu, şükür ve mutlulukla üfledim doğum günü pastamı dün...'