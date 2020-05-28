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Hazal Kaya setlere geri dönüyor! İşte yeni projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 21:49 | Son Güncelleme

Son olarak FOX'un Bizim Hikaye dizisinde rol alan ünlü oyuncu Hazal Kaya, setlere geri dönüyor. Oğlu Fikret Ali’yi Kasım 2019'da kucağına alan Hazal Kaya'nın yeni projesi belli oldu.

Hazal Kaya setlere geri dönüyor! İşte yeni projesi

Geçen yıl Şubat ayında oyuncu ve yönetmen Ali Atay ile dünyaevine girdikten sonra, Nisan 2019'da hamilelik haberini alan ünlü oyuncu Hazal Kaya, son dizisi 'Bizim Hikaye'nin final yapmasının ardından setlere ara vermişti.

Hazal Kaya, Aslı Kızmaz'ın 'Benden Ne Olur' kitabının beyazperdeye aktarılacağı sinema filminde rol alacak. Filmin yapımcılığını ise Medyapım üstleniyor.

Medyapım'dan yapılan açıklamada, "Aslı T. Kızmaz' ın yazdığı 'Benden Ne Olur' kitabı film oluyor. Başrolünde Hazal Kaya' nın oynayacağı filmimizin yakın zamanda sete çıkması planlanıyor" denildi.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, kişisel sosyal medya hesabından Aslı Kızmaz ile paylaştığı fotoğrafla yeni projesini duyurdu.


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