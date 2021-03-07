Hazal Kaya sitem etti! 'İlacı alamayan bebekler ölüyor'

SMA hastası bebeklerin tedavisi için sık sık sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunan hatta doğum gününde bebekler için bağış toplanmasını isteyen Hazal Kaya, bugün aldığı haberle yıkıldı.

SMA Tip 1 hastası Ayaz, belirlenen kriterlere uymadığı için ücretsiz verileceği açıklanan ilaçları alamadı. Tedavisi yetersiz kalan Ayaz bebek, yaşamını yitirdi.

Aldığı ölüm haberiyle yıkılan Hazal Kaya ise Twitter hesabından sitem dolu bir paylaşım yaparak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketledi.

Oyuncu paylaşımında "Ücretsiz sağladığınızı söylediğiniz ilaçları bebekleri testlere sokarak, kriterlere tabii tutarak sağlıyorsunuz. İlacı alamayan bebekler ölüyor... Ölüyor bu bebekler! Ne bekliyorsunuz, kaldırın şu kriterleri" ifadelerini kullandı.

