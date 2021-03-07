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Hazal Kaya sitem etti! 'İlacı alamayan bebekler ölüyor'

07.03.2021 08:14 | Son Güncelleme:
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Hazal Kaya sitem etti! 'İlacı alamayan bebekler ölüyor'

SMA Tip 1 hastası Ayaz bebeğin hayatını kaybettiğini öğrenen ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından "Ücretsiz ilaçları alamayan bebekler ölüyor, kriterlerinizi ne zaman kaldıracaksınız" diyerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sitem etti.

SMA hastası bebeklerin tedavisi için sık sık sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunan hatta doğum gününde bebekler için bağış toplanmasını isteyen Hazal Kaya, bugün aldığı haberle yıkıldı.

SMA Tip 1 hastası Ayaz, belirlenen kriterlere uymadığı için ücretsiz verileceği açıklanan ilaçları alamadı. Tedavisi yetersiz kalan Ayaz bebek, yaşamını yitirdi.

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Aldığı ölüm haberiyle yıkılan Hazal Kaya ise Twitter hesabından sitem dolu bir paylaşım yaparak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketledi.

Oyuncu paylaşımında "Ücretsiz sağladığınızı söylediğiniz ilaçları bebekleri testlere sokarak, kriterlere tabii tutarak sağlıyorsunuz. İlacı alamayan bebekler ölüyor... Ölüyor bu bebekler! Ne bekliyorsunuz, kaldırın şu kriterleri" ifadelerini kullandı.

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Fahrettin Koca Hazal Kaya
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