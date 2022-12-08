MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hazal Subaşı süper minisine bir de yırtmaç ekledi! Gonca Vuslateri dayanamadı

Hazal Subaşı süper minisine bir de yırtmaç ekledi! Gonca Vuslateri dayanamadı

08.12.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasaba Doktoru dizisinde canlandırdığı Leyla Erpek karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Hazal Subaşı, iddialı stiliyle de sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde bir dergi çekimi için göğüs dekolteli pozlar veren Hazal Subaşı, şimdi de yırtmaçlı süper minisiyle yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncunun paylaşımına, meslektaşı Gonca Vuslateri de kayıtsız kalamadı.

Hazal Subaşı süper minisine bir de yırtmaç ekledi! Gonca Vuslateri dayanamadı

Fotoğrafçı Emre Özcan'a poz veren Hazal Subaşı, mor renkli mini bir elbise tercih etti. Takipçileri, ünlü oyuncuyu övmeye doyamadı. Hazal Subaşı'nın cesur pozuna kayıtsız kalamayan bir diğer isim de Gonca Vuslateri'ydi. Vuslateri, Subaşı'nın paylaşımına ''Alevleerrr'' yorumunu yaptı. Hazal Subaşı'nın cüretkar pozunu İlayda Alişan, Cemre Baysel, Özge Gürel ve Gizem Karaca gibi isimler de beğendi.

Kasaba Doktoru'nun yıldızı Hazal Subaşı süper minisiyle ayna önüne geçti! Gonca Vuslateri sessiz kalamadı

Hazal Subaşı, pembe büstiyerli pozlarıyla da adından söz ettirmişti.

Kasaba Doktoru'nun yıldızı Hazal Subaşı süper minisiyle ayna önüne geçti! Gonca Vuslateri sessiz kalamadı

Göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Hazal Subaşı'ya, ünlü oyuncu Dolunay Soysert ''Budur, budur, budur'' yorumunda bulunmuştu.

Kasaba Doktoru'nun yıldızı Hazal Subaşı süper minisiyle ayna önüne geçti! Gonca Vuslateri sessiz kalamadı

Kasaba Doktoru dizisi ile büyük bir çıkış yakalayan Hazal Subaşı, şimdilerde Netflix'in Sıcak Kafa dizisinde rol alıyor.

Kasaba Doktoru'nun yıldızı Hazal Subaşı süper minisiyle ayna önüne geçti! Gonca Vuslateri sessiz kalamadı

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan güzel oyuncu, bir dönem meslektaşı Rıza Kocaoğlu ile aşk yaşamıştı.

Kasaba Doktoru'nun yıldızı Hazal Subaşı süper minisiyle ayna önüne geçti! Gonca Vuslateri sessiz kalamadı

Sıcak Kafa'daki öpüşme sahneleri gündem oldu! "Abartmadan da oluyormuş" Sıcak Kafa'daki öpüşme sahneleri gündem oldu! "Abartmadan da oluyormuş"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Göğüslerim 10 yaşında" Sorduğu soru programı karıştırdı"Göğüslerim 10 yaşında" Sorduğu soru programı karıştırdı
Konuşanlar'da utandıran olay! Köpeğini çiftleştirmek isterken kocasının...Konuşanlar'da utandıran olay! Köpeğini çiftleştirmek isterken kocasının...
"Acayip para kazandım toprağa gömdüm" Sözleri olay oldu"Acayip para kazandım toprağa gömdüm" Sözleri olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Gonca Vuslateri Hazal Subaşı

En Çok Okunan Haberler

İfadeleri yürek yaktı: Annem saçlarımı tarar yanına gönderirdi

İfadeleri yürek yaktı: Annem saçlarımı tarar yanına gönderirdi

Her şey bitti derken EYT'lilere yaş sürprizi sonrası heyecan dorukta! 48 ve 50 yaş iddiası... Bakan Bilgin bugüne işaret etti

Her şey bitti derken EYT'lilere yaş sürprizi sonrası heyecan dorukta! 48 ve 50 yaş iddiası... Bakan Bilgin bugüne işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Talep yağdı... Siparişler yetişmiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Talep yağdı... Siparişler yetişmiyor

Dünyayı isyan ettiren salgın ölümcül hastalığın çaresi çıktı

Dünyayı isyan ettiren salgın ölümcül hastalığın çaresi çıktı

Araç sahipleri bekliyordu! Akaryakıtta büyük indirim

Araç sahipleri bekliyordu! Akaryakıtta büyük indirim

"Kazanacağımızdan yüzde yüz eminim" deyip çağrı yaptı

"Kazanacağımızdan yüzde yüz eminim" deyip çağrı yaptı

İlginizi Çekebilir

İnsanlara sarılarak servet kazanıyor! ''Cinsellikle ilgisi yok''

İnsanlara sarılarak servet kazanıyor! ''Cinsellikle ilgisi yok''

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.