Hazal Subaşı süper minisine bir de yırtmaç ekledi! Gonca Vuslateri dayanamadı

Fotoğrafçı Emre Özcan'a poz veren Hazal Subaşı, mor renkli mini bir elbise tercih etti. Takipçileri, ünlü oyuncuyu övmeye doyamadı. Hazal Subaşı'nın cesur pozuna kayıtsız kalamayan bir diğer isim de Gonca Vuslateri'ydi. Vuslateri, Subaşı'nın paylaşımına ''Alevleerrr'' yorumunu yaptı. Hazal Subaşı'nın cüretkar pozunu İlayda Alişan, Cemre Baysel, Özge Gürel ve Gizem Karaca gibi isimler de beğendi.

Hazal Subaşı, pembe büstiyerli pozlarıyla da adından söz ettirmişti.

Göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Hazal Subaşı'ya, ünlü oyuncu Dolunay Soysert ''Budur, budur, budur'' yorumunda bulunmuştu.

Kasaba Doktoru dizisi ile büyük bir çıkış yakalayan Hazal Subaşı, şimdilerde Netflix'in Sıcak Kafa dizisinde rol alıyor.

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan güzel oyuncu, bir dönem meslektaşı Rıza Kocaoğlu ile aşk yaşamıştı.



