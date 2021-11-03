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Hazar Ergüçlü'den derin dekolteli elbisesiyle pozlar!

03.11.2021 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saklı dizisindeki iddialı sahneleri ile olay yaratan Hazar Ergüçlü, sosyal medyadan cesur bir paylaşımda bulundu. 29 yaşındaki oyuncu, elbisesinin şekli ve tarzıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı.

Hazar Ergüçlü'den derin dekolteli elbisesiyle pozlar!

Kuzey Güney ile ünlenerek Medcezir, Ahlat Ağacı ve Hakan Muhafız gibi yapımlarda başrol oynayan Hazar Ergüçlü, son zamanlarda Blu TV'de yayınlanan Saklı dizisindeki cesur sahneleriyle de dikkat çekti.

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SOSYAL MEDYADAN CESUR PAYLAŞIM

Sosyal medya hesabını çok aktif bir şekilde kullanan 29 yaşındaki ünlü oyuncu, son olarak çok cesur bir paylaşıma imza attı.

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İlginç kıyafeti ve tarzıyla takipçilerinin karşısına çıkan Ergüçlü'nün pozlarına on binlerce beğeni geldi.

Hazar Ergüçlü çırılçıplak! Saklı dizisinden 2. fragman geldiHazar Ergüçlü çırılçıplak! Saklı dizisinden 2. fragman geldi

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SAKLI DİZİSİNDE SAHNELERİ ÇOK KONUŞULDU

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Instagram'da 2 milyon 800 bin takipçiye sahip olan Kıbrıs doğumlu oyuncu, The Affair dizisinden uyarlanan Saklı'daki sahneleriyle olay yarattı. Fırat Çelik, Defne Kayalar ve Ahmet Rıfat Şungar isimleri oyuncu kadrosunda yer aldığı yapımda Ergüçlü, oyunculuğu ile hayranlarından tam not aldı.

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