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  4. Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü'den koronavirüs alışverişi!

Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü'den koronavirüs alışverişi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2020 10:01 | Son Güncelleme

Hazar Ergüçlü ve sevgilisi Onur Ünlü, önceki akşam Cihangir’de objektiflere yansıdı. Koronavirüse karşı eldiven takarak önlem aldığı görülen Ergüçlü, "Maske kullanmıyoruz, gerek yok. Her gün bir işe yaramadığını söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü'den koronavirüs alışverişi!

Oyuncu Hazar Ergüçlü ve yönetmen sevgilisi Onur Ünlü, önceki akşam Cihangir’de bir markette alışveriş yaparken görüntülendi. Hazar Ergüçlü, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebi ile bol bol alışveriş yaparak, her duruma hazırlıklı olmak gerektiğini söyledi.

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Ergüçlü, gazetecilerin, "Eldiven var fakat maske takmamışsınız. Neden?" sorusuna ise "Maske kullanmıyoruz, gerek yok. Her gün bir işe yaramadığını söylüyorlar" şeklinde yanıt verdi. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Daha sonra ikili, koşar adımlarla evlerinin yolunu tuttu.


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