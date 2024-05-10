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  4. Bir okulda daha dehşet görüntüleri! Bu kez öfkeli veli ortalığı birbirine kattı: Müdürün odasını bastı, sandalyeyle kapıyı kırmaya çalıştı

Bir okulda daha dehşet görüntüleri! Bu kez öfkeli veli ortalığı birbirine kattı: Müdürün odasını bastı, sandalyeyle kapıyı kırmaya çalıştı

10.05.2024 17:03
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Türkiye lise müdürü İbrahim Oktugan'ın öldürülmesinin şokunu atlatamamışken bir şiddet haberi de İstanbul'un Maltepe ilçesinden geldi. Kızı eve geç geldiği için okula gidip güvenlik kamerası izlemek isteyen bir baba ortalığı birbirine kattı. Müdür ve yardımcısına saldırmaya kalkan baba odanın kapısını tekmeledi. Görüntüler akla durgunluk verdi.

Türkiye Eyüpsultan'da özel okulda işlenen müdür cinayetini konuşurken bir şiddet haberi de Maltepe'den geldi. Okulu basan veli ortalığı birbirine kattı; uçan tekme attı, sandalyeyle kapıya vurdu!

KAMERA KAYITLARI GÖSTERİLMEYİNCE ÇILGINA DÖNDÜ

Bir baba, okula etkinliğine geziye giden kızı saat 17.00'ye dek eve gelmeyince Zümrütevler İlkokulu'na gitti, doğrudan müdür ve yardımcılarının bulunduğu odaya yöneldi. Okulun kamera kayıtlarına bakmak isteyen baba isteği reddedilince öfkelendi.

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KÜFÜRLER, TEHDİTLER HAVADA UÇUŞTU

Öfkeli veli eğitimcilere küfür ve tehditler savurdu, okul koridorunda tansiyon gidere yükseldi. Müdür ve yardımcısı kapıyı kapatıp odaya girince veli kapıyı tekmeledi.

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SANDALYEYLE MÜDÜRÜN KAPISINI KIRMAYA ÇALIŞTI

Diğer öğretmenler ve görevliler araya girme istedi ama velinin sakinleşmeye niyeti yoktu, onları da itti. Eline sandalye alıp müdürün kapısını kırmaya çalıştı. Okulun güvenlik görevlisi geldi, onun da işini yapmasına veliyle birlikte okula gelen bir kadın engel oldu.

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KIZI ÇOKTAN EVE DÖNMÜŞTÜ...

Ekol TV'de yer alan habere göre baba okulu birbirine kattığı sıralarda geziden dönen kızı çoktan eve gelmişti.

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Olay yerine polis çağrıldı, taraflar birbirinden şikayetçi olurken polis ekipleri okul önünde nöbet tutmaya başladı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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