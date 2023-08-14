MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hazar Ergüçlü'nün babası hayatını kaybetti! Süleyman Ergüçlü kimdir, kaç yaşında, neden öldü?

Hazar Ergüçlü'nün babası hayatını kaybetti! Süleyman Ergüçlü kimdir, kaç yaşında, neden öldü?

14.08.2023 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk hayatı ve yer aldığı projelerle adından söz ettiren Hazar Ergüçlü’yü üzen bir haber gündem oldu. Ünlü ismin babası Süleyman Ergüçlü hayatını kaybetti. Peki, Süleyman Ergüçlü kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Medcezir, Yüksek Sosyete, Alev Alev gibi dizilerde rol alan Hazar Ergüçlü’nün babasının hayatını kaybettiği açıklandı. Gazeteci olan Süleyman Ergüçlü Kıbrıs'ta yaşıyordu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre 31 yaşındaki Hazar Ergüçlü'nün babasının ölüm nedeninin kalp krizi olduğu açıklandı.

hazar

1954 yılında Lefkoşa'da dünyaya gelen gazeteci Süleyman Ergüçlü bir dönem Kıbrıs gazetesinde Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapmıştı.

hazar-ergüçlü-babası

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanlığı da yapan Ergüçlü Kıbrıs’ta son yolculuğuna uğurlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'3 milyon'a özel pozlarıyla büyüledi!'3 milyon'a özel pozlarıyla büyüledi!
Şaşırtan final kararı! İki dizinin fişini çektiŞaşırtan final kararı! İki dizinin fişini çekti
Hazar Ergüçlü'nün acı günü! Babasının ölümüyle yıkıldıHazar Ergüçlü'nün acı günü! Babasının ölümüyle yıkıldı
Anahtar Kelimeler:
Hazar Ergüçlü yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Havuza düşen telefonunu almaya çalıştı! Elektrik akımına kapıldı

Havuza düşen telefonunu almaya çalıştı! Elektrik akımına kapıldı

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Masadaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yoğun bakımda

Masadaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yoğun bakımda

Bavula koyup kaçırdı! Savunması herkesi şaşkına çevirdi

Bavula koyup kaçırdı! Savunması herkesi şaşkına çevirdi

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Günün Videosu

Trafik denetimine takılan taksici üst üste iki ceza yedi: "Yolda birisi varsa buyurun mu diyeceğiz?"
Trafik denetimine takılan taksici üst üste iki ceza yedi: "Yolda birisi varsa buyurun mu diyeceğiz?"
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.