Hazır yufkadan harikalar yaratın: Börekten, tatlıya 3 farklı pratik tarif! Bir yufka, üç farklı lezzet

İster kahvaltıda çıtır bir börek, ister akşam çayı için doyurucu bir rulo ya da tatlı bir final. Hazır yufkalarla mutfakta zamandan tasarruf ederken lezzetten ödün vermeye gerek yok.
Malzemeler:
Yapılışı:
Yufkayı 4’e bölün. Her parçayı yağ-süt karışımıyla ıslatın, peynirli harcı ekleyip rulo sarın. Gül şeklinde kıvırıp tepsiye dizin. Üzerine yumurta sarısı sürüp 180°C fırında kızarana kadar pişirin.
Malzemeler:
Yapılışı:
Soğan ve havucu soteleyin, tavukla karıştırın. Yufkaları sigara böreği gibi sarın. Yumurtaya ve galeta ununa bulayıp fırında veya tavada kızartın. Yanına yoğurtla servis edin.
Malzemeler:
Yapılışı:
Yufkayı ikiye katlayıp aralarına ceviz serpin, rulo sarın ve dilimleyin. Üzerine tereyağı gezdirip fırında pişirin. Şeker ve suyu kaynatıp limon ekleyin. Ilınan tatlının üzerine ılık şerbeti dökün.
İpucu: Hazır yufkaları kurutmamak için pişirmeden önce mutlaka nemli bezle örtün veya sıvı karışımlarla ıslatın.
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