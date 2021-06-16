Haziran ayında hangi sebze ve meyveler tüketilmeli?

Evlerimizdeki derin dondurucular ile istediğimiz sebze ve meyveyi dilediğimiz zaman tüketebiliyoruz. Ancak uzmanlar donmuş gıdaların besleyicilik yönünden eksik olabileceğini vurguluyor. Dört mevsimin yaşandığı ülkemizde neredeyse her çeşit sebze ve meyve yetişiyor. Yaz mevsiminin ilk ayı olan Haziran ayında yetişen sebze ve meyvelere göz atalım.
Mevsimsel beslenmeye dikkat eden kişiler dikkat! Alışveriş listenizde mutlaka bu sebze ve meyvelere yer açın.
Kıymalısı bir başka zeytinyağlısı bir başka lezzetli olan taze fasülye özellikle Haziran ayında tüketilmelidir. Kadın genital sağlığına, kemik sağlığına ve az kalori içerdiği için zayıflamaya yardımcı olan bu sebzeyi menünüzde mutlaka bulundurmalısınız.
Birçok yörede sulu yemeği yapılan semizotuna Haziran ayında kolayca ulaşabilirsiniz. Dilerseniz mevsim salatanıza ekleyebilir dilerseniz de süzme yoğurtla meze yaparak tüketebilirsiniz. Kalp sağlığını koruyan, sindirimi hızlandıran ve kilo vermeyi kolaylaştıran semizotu,her öğünde güvenle tüketilebilir.
Mücveri, kızartması, dolması derken kabaksız bir mutfak olmaz. Omega 3 içerdiği için iltihap önleyici etkisi vardır. Bağırsak faaliyetlerini düzenlediği için haftada en az 2 gün tüketilmelidir.
Domates, Osmanlı'da geç keşfedilen bir sebze olsa da Türk Mutfağı'nın temel taşı olduğunu iddia edebiliriz. Haziran ayında daha çok ulaşılabilir olduğu için fazla fazla alınmalı ve hem salatalarda hem ana yemeklerde kullanılmalıdır.
Yaz aylarının ferahlatan lezzeti salatalık tezgahlardaki yerini aldı. Düşük kalorili olması nedeniyle kilo vermek isteyenler ara öğün olarak rahatlıkla tüketiliyor. Detoks programlarınıza veya cilt bakım rutininize salatalığı dahil edebilirsiniz.
Maydanozu, seveni kadar sevmeyeni de çoktur ama faydaları saymakla bitmiyor. Cildi yeniliyor, ödem atılmasını sağlıyor, böbrek ağrılarını gideriyor ve tümörlerin gelişmesini engelliyor. Günde bir tutam çiğ maydanoz tüketmek bağışıklığı güçlendiriyor.
Bol çekirdekli olması ile ünlü olan yeni dünya stresi azaltan bir meyvedir. Kalorisi düşük olduğu için diyet listelerinde tatlı ihtiyacını karşılama amacıyla tüketilmesi önerilir.
Dut için her derde şifa desek yanlış olmaz. Yemesi kadar ağaçtan toplaması da ayrı bir keyif verir. Karaciğeri kuvvetlendirme ve bağırsakta oluşan kurtları düşürme gibi özelliklerinden yararlanılır. İştah açıcı özelliği olduğu için, kilo alma durumunu hızlandırıcı etkiye sahiptir.
A ve C vitamini yönünden zengin olan vişne, Haziran ayında kısa süre tezgahlarda kalır. Bu nedenle mevsimini kaçırmadan tüketmek gerekmektedir. Ateş düşürücü özelliği olduğu için enfeksiyon durumlarında bolca tüketilmesi önerilir.
Kayısı, potasyum yönünden zengin bir meyvedir. Sindirim düzenleyici etkisi vardır. Düzenli tüketildiğinde, cilt kırışıklarının oluşmasını engellediği belirtilmiştir.
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