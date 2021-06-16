Haziran ayında hangi sebze ve meyveler tüketilmeli?

Evlerimizdeki derin dondurucular ile istediğimiz sebze ve meyveyi dilediğimiz zaman tüketebiliyoruz. Ancak uzmanlar donmuş gıdaların besleyicilik yönünden eksik olabileceğini vurguluyor. Dört mevsimin yaşandığı ülkemizde neredeyse her çeşit sebze ve meyve yetişiyor. Yaz mevsiminin ilk ayı olan Haziran ayında yetişen sebze ve meyvelere göz atalım.

Mevsimsel beslenmeye dikkat eden kişiler dikkat! Alışveriş listenizde mutlaka bu sebze ve meyvelere yer açın.

TAZE FASÜLYE

Kıymalısı bir başka zeytinyağlısı bir başka lezzetli olan taze fasülye özellikle Haziran ayında tüketilmelidir. Kadın genital sağlığına, kemik sağlığına ve az kalori içerdiği için zayıflamaya yardımcı olan bu sebzeyi menünüzde mutlaka bulundurmalısınız.

SEMİZOTU

Birçok yörede sulu yemeği yapılan semizotuna Haziran ayında kolayca ulaşabilirsiniz. Dilerseniz mevsim salatanıza ekleyebilir dilerseniz de süzme yoğurtla meze yaparak tüketebilirsiniz. Kalp sağlığını koruyan, sindirimi hızlandıran ve kilo vermeyi kolaylaştıran semizotu,her öğünde güvenle tüketilebilir.