HBO müjdeyi verdi: Friends dizisi resmi olarak geri dönüyor

HBO, dünyanın en çok izlenen sit-com dizilerinden Friends'in "özel bir bölümle" geri döneceğini resmi olarak duyurdu.

Televizyon kanalı grubu HBO, uzun süredir yapılması gündemde olan ve artık yılan hikayesine dönen Friends'in "yeniden bir araya gelme" bölümü için anlaşmaya varıldığını duyurdu. Hollywood Report'un aktardığına göre özel bölüm, kanal grubunun 'streaming' servisi olan HBO Max üzerinden Mayıs ayında yayınlanacak.

1994 ile 2004 arasında on sezon boyunca NBC kanalında yayınlanan dizini altı yıldızı da özel bölümde rol alacak.

İddiaların doğrulanmasının ardından Instagram üzerinden bir paylaşımda bulunan oyuncu Matthew Perry, kendisinin ve dizinin diğer başrolleri David Schwimmer, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Jennifer Aniston ve Matt LeBlanc'ın beraber çekilmiş bir resmini paylaşarak, "Bu iş oluyor" yazdı.

Friends'in özel bölümünün 'doğaçlama' olacağı belirtildi. Bölümde dizinin yaratıcıları David Crane ve Martha Kauffman da görev alacak.

Bu ayın ilk günlerinde Wall Street Journal, dizinin yıldızlarının yapılacak bir anlaşma kapsamında 2.25 milyon ila 2.5 milyon dolar arasında para alacağını aktarmıştı.

