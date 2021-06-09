HDP kapatma davasıyla ilgili hangi hazırlıkları yapıyor, partide davanın olası etkileri nasıl değerlendiriliyor?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kapatma davası açılması istemiyle hazırladığı iddianameyi Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) gönderilmesinin ardından Halkların Demokratik Partisi (HDP), önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını güncelliyor. Türkiye ve uluslararası alanda kamuoyu oluşturarak süreci "demokrasi mücadelesine" dönüştürmeyi hedefleyen HDP'de, daha önce kapatılan partilere göndermede bulunularak "31 yıllık ayakta kalma deneyimimiz var. Bu darboğazdan da çıkacağız" yorumu yapılıyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ilk olarak 17 Mart'ta AYM'ye gönderdiği iddianamenin iade edilmesinden önce hazırlık yapan HDP, yetkili kurullarında yeniden süreci değerlendirerek atılacak adımları belirleyecek. Daha önce "yeni parti kurulması, mevcut partilerden birine geçilmesi ya da partinin feshedilerek bağımsız adaylığa gidilmesi" seçeneklerini değerlendiren HDP, bu konuda somut atılacak adımları, AKP ve MHP'nin üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü Siyasi Partiler Yasası'nda yapılacak değişikliğe göre şekillendirmeyi planlıyor.

'**Erdoğan-Biden görüşmesinde gündeme gelebilir' beklentisi** HDP yönetiminin ilk hedefini "partiyi kapattırmamak, sahip çıkmak" oluşturuyor. Bu çerçevede Türkiye ve uluslararası alanda kamuoyu oluşturarak süreci "demokrasi mücadelesine" dönüştürme hesabı yapılıyor. Kapatmaya karşı iç kamuoyuna iktidarı, "mafyaya kalkan, HDP'ye kapatma" sloganıyla şikayet etme stratejisi izlenecek. Avrupa Birliği ve ABD ile ilişkilerde de kapatma davasının önemli gündem başlıklarından biri olacağı düşünülüyor. Bu kapsamda 14 Haziran'da ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında ilk kez yüz yüze yapılacak görüşmede, Türkiye'deki demokrasi, insan hakları sorunları kapsamında HDP'ye yönelik kapatma davasının gündeme gelebileceği beklentisi dile getiriliyor. Parti yöneticileri, Türkiye ile ABD arasında S-400 ve Suriye başta olmak üzere ciddi sorunlu konular olduğunu belirtirken "Görüşmelerde nelerin gündeme geleceğini bilemeyiz, ancak Trump yönetiminden farklı olarak Biden yönetimi, Türkiye içinde kaygı uyandıran demokrasi insan hakları ihlalleri, AİHM kararlarının uygulanmaması, siyasi çoğulculuğa baskılar konusunda hassas, o nedenle konu başlıklarından birisi olabilir" yorumunu yapıyorlar.

AB Büyükelçilerine anlatılacak, hukuk komisyonu güçlendirilecek HDP'nin dış kamuoyuna yönelik ilk adımlarından birisi ise 11 Haziran'da AB büyükelçilik temsilcilerinin katılımıyla yapılacak toplantıda olacak. HDP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy, AB büyükelçilik temsilcileri ile yapılacak toplantıda, partiye yönelik kapatma davası hakkında bilgi verecek. HDP davasına AB ve ABD'den tepki, Almanya'dan kınama geldi: 'Çok sesliliğin bitirilmesine doğru pişmanlık duymadan ilerleniyor'

Türkiye’de hangi partilere kapatma davası açıldı?

HEP'ten HDP'ye aradan geçen 30 yılda neler yaşandı? 'Sosyolojik tabanı nasıl yok edecekler?' HDP kulislerinde kapatma davası, güç kaybeden iktidar bloğunun, HDP'yi etkisizleştirme girişimi olarak görülüyor. Parti kapatmaya karşı olan ve daha önce de parti kapatma davasıyla karşı karşıya kalan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP), "parti kapatmaya karşıyız" tezinin artık geçerliliğini yitirdiğine dikkat çekiliyor. AKP'nin 7 Haziran 2015 seçimlerinde ilk kez tek başına iktidar çoğunluğunu kaybettiği, önümüzdeki seçim sürecinde ise tamamen iktidarı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı için HDP'yi etkisizleştirme politikası izlediği savunuluyor. Kürt siyasi hareketinin ilk temsilcisi olan Halkın Emek Partisi (HEP) sürecinden bu yana çok sayıda partinin kapatıldığını, ancak "seçmenin iradesinin değiştirilemeyeceğine dikkat çekilerek "Partiyi kapatabilirsiniz, yöneticilere yasak getirebilirsiniz ama sosyolojik tabanı nasıl yok edececeksiniz?" yorumu yapılıyor.