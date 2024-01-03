Heidi Klum kocasına üstsüz poz verdi! 2024'ün gelişini yine cesur bir gösteriyle kutladı

90'lı ve 2000'li yıllarda podyuma damga vuran ve son dönemde ABD'de yayınlanan bir yetenek yarışmasında jüri olan Alman manken Heidi Klum'un Karayipler'deki tatili sosyal medyayı salladı.

Egzotik tatil beldesinde müzisyen eşi Tom Kaulitz ile aşk tazeleyen 50 yaşındaki Klum çıplak halleriyle gündemde.

Son olarak genç kocasına üstsüz şekilde pozlar veren eski Victoria's Secret modeli 2024'ün gelişini yine cesur bir gösteriyle kutladı. 50 yaşındaki moda ikonu, yüzme havuzunun yanında yalnızca siyah bikini altıyla caka satarak yürüyordu.



Heidi, güneş ışığının tadını çıkarmak için önündeki cennet gibi okyanusa doğru ilerlerken elinde içkisiyle keyif yapıyordu.

Kocasına verdiği pozları paylaşan modele "Sınırları zorluyor", "Hiç özeli kalmadı" yorumları geldi.







