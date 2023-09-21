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  4. Heidi Klum model kızıyla iç çamaşırlı pozları eleştiriyordu! Geri adım atmadı

Heidi Klum model kızıyla iç çamaşırlı pozları eleştiriyordu! Geri adım atmadı

21.09.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Heidi Klum, model kızı Leni ile birlikte yaptığı tartışmalı iç çamaşırı çekimleriyle çok tepki almıştı. Yıllara meydan okuyan güzel model kim ne derse desin o çekimlerden gurur duyduğunu açıkladı.

Ünlü model ve sunucu Heidi Klum, o sırada 18 yaşında olan kızı Leni Klum’la yeni bir fotoğraf çekimi için iç çamaşırıyla poz verdi. 49 yaşındaki Alman model, kendisiyle aynı mesleği seçen kızıyla iç çamaşırlı poz verince büyük tepki çekmişti.

Heidi Klum gelen tepkileri umursamadı ve geri adım da atmadı. Model genç kızın kendi teninde bu kadar 'rahat' olmasını sevdiğini açıkladı.

Yıllara meydan okuyan model ayrıca bu pozlardan gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.

Ekran Alıntısı

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"RAHAT OLDUĞUNU GÖRMEK EĞLENCELİ"

Heidi Klum açıklamasında "Birlikte çekim yapmak eğlenceliydi. Onunla birlikte fotoğraf çekimleri yapmak ve iç çamaşırı çekimleri ya da bunun gibi şeyler yaparken bile benim yanımda ne kadar rahat olduğunu görmek çok eğlenceli. Kızımın benim önümde ve etrafımda da son derece rahat olması beni gururlandırıyor çünkü dünyada her çocuk böyle değil. Bu yüzden, bu güzel ilişkiye sahip olmamızı seviyorum" dedi.

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