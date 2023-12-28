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  4. Heidi Klum plajda üstsüz güneşlendiği anları paylaştı! Kocası başında bekledi

Heidi Klum plajda üstsüz güneşlendiği anları paylaştı! Kocası başında bekledi

28.12.2023 09:22 | Son Güncelleme:
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Müzisyen Tom Kaulitz ile mutlu bir evliliği olan Heidi Klum, cesur paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Eski Victoria's Secret modeli Noel tatilinde plajda üstsüz güneşlendi o anları ise paylaşmayı ihmal etmedi.

Kendisinden 17 yaş küçük eşi Tom Kaulitz ile evli olan Heidi Klum, gösteri dünyasında sosyal medyayı aktif şekilde kullanan isimler arasında yer alıyor.

50 yaşındaki model, yaklaşık 12 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı zaman zaman müstehcen bulunan kareleriyle adından söz ettiriyor.

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Şu sıralar Noel tatilinde olan eski Victoria's Secret modeli yine olay oldu. Model plajda sere serpe uzanıp üstsüz şekilde güneşlenirken kendini videoya aldı.

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Eliyle göğüslerini kapatan model bu sefer pozlarını yorumlara da kapadı. Heidi Klum'un o anlarda yanında kocası da vardı.

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Heidi Klum sosyal medya Model yaşında
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