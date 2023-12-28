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  4. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel görüntüleri ortaya çıktı! Gözler onu aradı ama... Jürideki değişiklik dikkat çekti

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel görüntüleri ortaya çıktı! Gözler onu aradı ama... Jürideki değişiklik dikkat çekti

28.12.2023 08:36 | Son Güncelleme:
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TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı bu yıl yine renkli görüntülere sahne olacak. Heyecanla beklenen programa dair ilk görünler ortaya çıktı. Görüntülerde jürideki değişiklik dikkatlerden kaçmadı.

Bir yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı bu yıl yine renkli görüntülere sahne olacak. Geçtiğimiz günlerde hangi ünlülerin katılacağı ve jüri koltuğunda kimlerin olacağı belli olan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının ilk görüntüleri sosyal medyaya sızdırıldı.

O SES ACUN

Bu yılbaşı gecesinde Beyaz Show’u yapma fikrinden vazgeçen Beyaz, bir sürpriz yapacak ve Acun Ilıcalı’nın yerine geçerek yarışmayı sunacak. Acun Ilıcalı da Beyaz’ın yerine jüri koltuğunda yer alacak. Jüride Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş olacak.

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Heyecanla beklenen programa dair ilk görünlerde Murat Boz ve Ebru Gündeş'in samimi bir şekilde dans etmesi dikkat çekti.

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Arkada Meryem Uzerli ve Acun Ilıcalı'nın da görüldüğü görüntülerde gözler Hadise'yi aradı.

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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel görüntülerine sosyal medyada; 'Hadise'siz yılbaşı olmaz', 'Acun hiç olmuş mu oraya', 'Hadise'siz O Ses düşünemiyorum', 'Hadise yok geç' gibi yorumlar yapıldı.


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