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  4. Hekimoğlu 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Doktor Ateş'in aldığı vaka herkesi şaşırtıyor! Hekimoğlu 25. son bölümde neler oldu?

Hekimoğlu 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Doktor Ateş'in aldığı vaka herkesi şaşırtıyor! Hekimoğlu 25. son bölümde neler oldu?

18.11.2020 03:10 | Son Güncelleme:
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Hekimoğlu dizisi 25. son bölümüyle ekrana geldi. Hekimoğlu dizisinin 26. yeni bölüm fragmanı da Kanal D tarafından yayınlandı. Hekimoğlu dizisi yeni bölümde Hekimoğlu'nun kendi isteğiyle kabul ettiği vaka herkesi şaşırtıyor. Onun kolay kolay böyle bir vaka almayacağını düşünen ekip, bu davranışının sebebini araştırmaya koyuluyor. Ateş'i yakın markaja alan Zeynep, Memoli ile bir olup dedektifliğe soyunuyor. Peki bu kadar dikkat çeken vakanın altından ne çıkacak?

Hekimoğlu dizisinin 25. bölümü 17 Kasım Salı akşamı ekrana geldi. Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı Hekimoğlu dizisinin 24 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek olan 26. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM ÖZETİ

Ateş'i kontrol etmek üzere departmanın başına atanan Memoli zor anlar yaşıyor. Ateş'le kapışmak zorunda kalan Memoli bu görevi yerine getirebilecek mi? İpek ona verdiği bu sorumluluğu kalıcı hale getirecek mi?

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Öte yandan evliliğinde sorunlar yaşayan Selin'in aklı iyice karışır. Ateş'e olan duygularını bastıramaz. Ateş'le yeniden birlikte olmak ister ve bu düşünceyle farklı planlar yapar. Ancak Ateş'ten alacağı cevap ona büyük bir hayal kırıklığı yaşatacaktır...

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Diğer yandan ileri yaştaki bir hastanın durumu giderek kötüleşir. Tek şansı organ naklidir ancak kurul, hastanın yaşı sebebiyle nakil onayı vermez. Buna rağmen Hekimoğlu pes etmeyecektir. Hastasını kurtarmak için her yolu dener.

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