Hekimoğlu dizisi ne zaman başlayacak? Kaan Yıldırım'dan Hekimoğlu açıklaması

Kanal D'de yayınlanan Hekimoğlu dizisinde Mehmet Ali Çağlar karakterini canlandıran Kaan Yıldırım, YouTube'da yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu.

Koronavirüs salgınının ardından yeni bölüm çekimleri iptal edilen Hekimoğlu'nun yeni sezonu hakkında konuşan Kaan Yıldırım, Temmuz ayında çekimlerin yeniden başlayacağını söyledi.

Dizideki rolü hakkında da konuşan Yıldırım, "İlk bölümlerde dizinin tutmayacağını sandım. Çünkü içinde dram, aşk ve kavga yok. O yüzden de emin değildim. Doktor rolü benim için farklıydı. Zaten o yüzden kabul ettim. Ne güzel ki dizimiz tuttu. Temmuz gibi sete geri döneceğiz. O yüzden de emin değildim. Doktor rolü benim için farklıydı. Zaten o yüzden kabul ettim" dedi.

Karga Seven Pictures'ın yapımcılığını, Hülya Gezer'in yönetmenliğini üstlendiği ve başrollerinde, Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Aytaç Şaşmaz, Kaan Yıldırım ve Damla Colbay gibi isimlerin yer aldığı Hekimoğlu, 2. sezonuyla Eylül'de Kanal D'de olacak.



