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  4. Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman? Hekimoğlu 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Kanal D 7 Ocak 2020 Salı yayın akışı

Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman? Hekimoğlu 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Kanal D 7 Ocak 2020 Salı yayın akışı

DİZİ HABERLERİ  | 07.01.2020 20:30 | Son Güncelleme

Hekimoğlu dizisinin 3. yeni bölümü hayranları tarafından merakla bekleniyor. Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan ve Kaan Yıldırım'ın yer aldığı Hekimoğlu, yeni yılla birlikte ekranlara 2 hafta ara verdi. House M.D’nin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu'nun 3. bölümünden de fragman yayınlandı. Peki Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Kanal D 7 Ocak Salı yayın akışı.

2020 Ocak ayının ilk haftalarında yerli diziler her sene olduğu gibi tatile girdi. Kanal D'nin yeni dizisi Hekimoğlu de ekranlara 2 haftalık ara verdi. Hekimoğlu dizisinin 3. yeni bölümünün ise 14 Ocak Salı akşamı yayınlanacağı Kanal D tarafından açıklandı.
Kanal D'nin 7 Ocak Salı yayın akışında ise Hekimoğlu dizisinin tekrar bölümü yer aldı.

HEKİMOĞLU'NUN HASTANESİNDE SALGIN KRİZİ!

Hekimoğlu dizisi 3. bölümde, hastanede salgın krizi çıkıyor. Hastaneyi saran hastalık sonrasında ise Hekimoğlu ve doktorlar seferber oluyor. Diğer yandan ise Hekimoğlu ve Dr. İpek arasındaki gerilim artıyor. Ateş ve İpek inatlaşmaya devam ediyor.

Hekimoğlu yeni bölümüyle 14 Ocak Salı 20.00’da Kanal D’de!

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM KONUSU

Hekimoğlu 2. bölümde gece terörü atakları yaşayan genç, Ateş Hekimoğlu'nun ilgisini çeker ve sonuç herkes için şaşırtıcı olur.

Hekimoğlu 24 Aralık Salı yayınlanan son bölümde Hekimoğlu, Deniz’in hastalığını incelerken, her türlü ipucunu değerlendirirken, akla gelmedik yöntemler kullanır. Sınırları zorladıkça hem çocuğun ebeveynleriyle hem de İpek’le çatışmalar yaşar. Ne olursa olsun bildiğini okuyan Hekimoğlu sonunda yine haklı çıkmayı başarır. Hekimoğlu'nun bu başarısı İpek ve Orhan'ı da epeyce mutlu eder. Onun zor biri olduğunu bilen İpek aynı zamanda çok da başarılı bir doktor olduğunu görmezden gelmez.

Öte yandan yakın arkadaşı Orhan'daki değişim de Hekimoğlu'nun dikkatinden kaçmaz. Onun özel hayatındaki sıkıntıyı fark eden Ateş Hekimoğlu, tek arkadaşı olan Orhan'ın derdine ortak olmak ister ancak Orhan henüz ona olanları anlatma konusunda kararlı değildir.

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