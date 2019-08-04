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Helen Flanagan'ın yataktaki pozuna tepki yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 11:22 | Son Güncelleme

Holby City ve Coronation Street gibi yapımlarda boy gösteren İngiliz oyuncu Helen Flanagan, yatağın üzerinde çocuğuyla verdiği iç çamaşırlı pozuyla tartışma yarattı.

Helen Flanagan'ın yataktaki pozuna tepki yağdı

29 yaşında, üç çocuk annesi olan güzel oyuncu Helen Flanagan, bebeği ile yatakta iç çamaşırı ile çektiği fotoğrafı paylaşınca takipçilerinden sert tepki aldı.

Fotoğrafta Helen, yeşil iç çamaşırı takımıyla, 14 aylık kızının karşısında oturuyor.

Helen'in takipçilerinin büyük çoğunluğu fotoğrafı beğeni yağmuruna tutarken, bazı takipçileri "Bir anne olarak iç çamaşırı ile fotoğraf paylaşman doğru değil!", "Sen bir annesin! Bırak şu pozları!", "İşin gücün reklam" yorumları yaparak tepki gösterdi.

Güzel oyuncunun Instagram hesabına bakınca gerçek ortaya çıktı.

Oyunculuğa ara veren Helen, Instagram hesabında 'Delilah Ruby' marka ateşli emzirme sütyenlerinin reklamını yapıyor.

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