HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Hem ağrı kesici hem de iyi bir temizleyici! Birçok alanda mucizeler yaratan Epsom tuzu ile ilgili detaylar

Hem ağrı kesici hem de iyi bir temizleyici! Birçok alanda mucizeler yaratan Epsom tuzu ile ilgili detaylar

11.11.2021 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mucizeler yaratan Epsom tuzu, kaya tuzu ile karıştırılsa da sofra tuzu yerine kullanılmaz. Sofra tuzunun aksine banyodan cilt güzelliğine kadar birçok alanda kullanılır. Ancak her güzel şeyin faydası olduğu kadar zararı da var. Bu yüzden sağlık alanında kullanıldığında doktora başvurulması gerekir. Gelin, Epsom tuzunun faydalarını ve kullanım alanlarını birlikte inceleyelim.

Hem ağrı kesici hem de iyi bir temizleyici! Birçok alanda mucizeler yaratan Epsom tuzu ile ilgili detaylar

Acı bir tadı olmasına rağmen neredeyse her derde deva olan Epsom tuzu, doğru ve yerinde bir kullanımla büyük fayda sağlar. Ancak belli durumlarda da insan sağlığına zarar verir. İşte hem faydaları hem de zararları ile Epsom tuzu hakkında bilmeniz gerekenler...

EPSOM TUZU NEDİR?

Epsom tuzu, magnezyum sülfat olarak da bilinen kimyasal bir oluşum. Adını İngiltere’deki bir yerleşimden alır. Bu yüzden İngiliz tuzu olarak da bilinir. Kimyasal yapısından dolayı tuz olarak nitelendirilen bu madde, suda çözünür. Görüntüsü itibarıyla kaya tuzuna benzese de sofra tuzu yerine kullanılmaz. Kaya tuzunda sodyum varken, Epsom tuzunun içinde magnezyum bulunur. Bu yüzden acı bir tada sahip olan Epsom tuzu, çoğunlukla sağlık alanında, temizlik ürünlerinde, kozmetik ürünlerinde ve bahçe işlerinde kullanılır.

EPSOM TUZUNUN BİLİNMESİ GEREKEN FAYDALARI NELERDİR?

  • İçeriğindeki mineraller sayesinde sebze ve meyvelerin sağlıklı yetişmesine yardımcı olur.

  • Zor temizlenen su lekelerinin kolayca çıkmasını sağlar.

  • Gür, parlak ve sağlıklı saçlara kavuşmak için bolca magnezyum içeren Epsom tuzunu kullanabilirsiniz.

  • Pürüzsüz, yumuşak ve sağlıklı bir cilde kavuşmak amacıyla da kullanılır.

  • Düzenli bir şekilde kullanıldığında ayak kokusunu engeller.

  • Kan dolaşımını hızlandırarak damar tıkanıklığının önüne geçer.

  • Bağırsakların hızlanmasını sağlar ve kabızlık sorununu azaltır.

  • Kas-eklem ağrısı başta olmak üzere vücutta adeta bir ağrı kesici işlevi görür.

  • Kasları rahatlatır. Böylece stres, üzüntü ve siniri de uzaklaştırmış olur.

HER ŞEYİN FAZLASI ZARAR!

Epsom tuzunun faydaları olduğu kadar zararları da var. Dikkatli kullanıldığında önemli bir sorun ortaya çıkmaz. Peki dikkat etmeniz gerekenler ne?

  • Magnezyum sülfat, müshil etkisine sahip olduğu için ağızdan alındığında ishal, şişkinlik veya mide bulantısı yapar.

  • Aşırı kullanımda vücutta su ve mineral kaybına yol açar.

  • Yanlış kullanımda kusma ve ateşe neden olur.

  • Gereğinden fazla kullanıldığında kalp problemlerine, komaya, felce ve ölüme gidebilen etkiler yaratır.

  • Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

  • Olası zararlardan kaçınmak için doktorunuza başvurmadan Epsom tuzunu kullanmayın.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sorulardan kaçmak için kıta değiştirdi! Sorulardan kaçmak için kıta değiştirdi!
PARTNER Alişan'ın eşinden bomba haber! Reyting rekoru kıran diziye dahil oluyor! Alişan'ın eşinden bomba haber! Reyting rekoru kıran diziye dahil oluyor!
Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileriSaç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Messi, sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşımlar...

Messi, sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşımlar...

Canlı yayında kavga çıktı! "Ben artık yokum" diyerek stüdyoyu terk etti

Canlı yayında kavga çıktı! "Ben artık yokum" diyerek stüdyoyu terk etti

Öğretmenin paylaşımı tepki çekti: Küçük hewaller

Öğretmenin paylaşımı tepki çekti: Küçük hewaller

Kılıçdaroğlu'ndan "Erdoğan'la küs müsünüz?" sorusuna yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan "Erdoğan'la küs müsünüz?" sorusuna yanıt

Erdoğan ve Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı

Erdoğan ve Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı

18 yaş üzeri için yeni aşı kararı!

18 yaş üzeri için yeni aşı kararı!

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayabilirsiniz

Telefonun depolama alanını katlayabilirsiniz

Öğretmen spor salonunda asılı halde bulundu

Öğretmen spor salonunda asılı halde bulundu

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Tam 48 yaşında: İnen başka araca binmek istemiyor

Tam 48 yaşında: İnen başka araca binmek istemiyor

Endişelendiren uyarı! Bir milyar insanı etkileyecek

Endişelendiren uyarı! Bir milyar insanı etkileyecek

Akılalmaz olay! Fenomen olmak için yaptıkları "Pes" dedirtti

Akılalmaz olay! Fenomen olmak için yaptıkları "Pes" dedirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.