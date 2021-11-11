Hem ağrı kesici hem de iyi bir temizleyici! Birçok alanda mucizeler yaratan Epsom tuzu ile ilgili detaylar

Acı bir tadı olmasına rağmen neredeyse her derde deva olan Epsom tuzu, doğru ve yerinde bir kullanımla büyük fayda sağlar. Ancak belli durumlarda da insan sağlığına zarar verir. İşte hem faydaları hem de zararları ile Epsom tuzu hakkında bilmeniz gerekenler...

EPSOM TUZU NEDİR?

Epsom tuzu, magnezyum sülfat olarak da bilinen kimyasal bir oluşum. Adını İngiltere’deki bir yerleşimden alır. Bu yüzden İngiliz tuzu olarak da bilinir. Kimyasal yapısından dolayı tuz olarak nitelendirilen bu madde, suda çözünür. Görüntüsü itibarıyla kaya tuzuna benzese de sofra tuzu yerine kullanılmaz. Kaya tuzunda sodyum varken, Epsom tuzunun içinde magnezyum bulunur. Bu yüzden acı bir tada sahip olan Epsom tuzu, çoğunlukla sağlık alanında, temizlik ürünlerinde, kozmetik ürünlerinde ve bahçe işlerinde kullanılır.

EPSOM TUZUNUN BİLİNMESİ GEREKEN FAYDALARI NELERDİR?

İçeriğindeki mineraller sayesinde sebze ve meyvelerin sağlıklı yetişmesine yardımcı olur.

Zor temizlenen su lekelerinin kolayca çıkmasını sağlar.

Gür, parlak ve sağlıklı saçlara kavuşmak için bolca magnezyum içeren Epsom tuzunu kullanabilirsiniz.

Pürüzsüz, yumuşak ve sağlıklı bir cilde kavuşmak amacıyla da kullanılır.

Düzenli bir şekilde kullanıldığında ayak kokusunu engeller.

Kan dolaşımını hızlandırarak damar tıkanıklığının önüne geçer.

Bağırsakların hızlanmasını sağlar ve kabızlık sorununu azaltır.

Kas-eklem ağrısı başta olmak üzere vücutta adeta bir ağrı kesici işlevi görür.

Kasları rahatlatır. Böylece stres, üzüntü ve siniri de uzaklaştırmış olur.

HER ŞEYİN FAZLASI ZARAR!

Epsom tuzunun faydaları olduğu kadar zararları da var. Dikkatli kullanıldığında önemli bir sorun ortaya çıkmaz. Peki dikkat etmeniz gerekenler ne?