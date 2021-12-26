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Hem besleyici hem lokum gibi: Misafirlerinize parmaklarını yedirecek sebzeli et haşlama tarifi

26.12.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuk kış günlerinde lezzetine doyamayacağınız sebzeli et haşlama tarifi ile sağlıklı bir tencere yemeği yapmaya ne dersiniz? İçerisinde bulunan kış sebzeleri sayesinde bağışıklığı güçlendiren bu şifa dolu yemeği sofralarınızdan eksik etmemelisiniz. Sadece suyunun bile tadına doyamayacağınız sebzeli et haşlama tarifini birlikte inceleyelim...

Hem besleyici hem lokum gibi: Misafirlerinize parmaklarını yedirecek sebzeli et haşlama tarifi

Sebzeli et haşlama, pratik bir şekilde yapılışı ve besleyici içeriği sayesinde Türk mutfağında sıklıkla tercih edilen lezzetlerden biri. Ayrıca ister dana ister kuzu eti ile hazırlanan bu tarifi, damak tadınıza göre rahatlıkla şekillendirebilirsiniz. Aşağıda yer alan sebzeli et haşlama tarifini adım adım uygulayarak yemeği pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İşte, sebzeli et haşlama tarifi...

SEBZELİ ET HAŞLAMA TARİFİ

MALZEMELER

  • Yarım kilo kemiksiz dana veya kuzu eti

  • 2 adet orta boy kuru soğan

  • 3-4 adet orta boy patates

  • 2 adet havuç

  • 1 bütün sarımsak

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı ya da 100 gram tereyağı

  • 2-3 çay kaşığı tuz

  • 1-2 çay kaşığı karabiber

  • 2-3 su bardağı su

  • Doğranmış maydanoz (isteğe bağlı)

TERBİYE İÇİN

  • 1 adet taze sıkılmış limon suyu

  • 2 adet yumurtanın sarısı

  • Bir tutam tuz

HAZIRLANIŞI

  • Küp küp doğranmış eti ve yağı tencereye alın. Önlü arkalı çevirerek birkaç dakika boyunca etinizi kızartın ve ardından 2-3 bardak suyu üzerine ekleyin.

  • Etiniz yumuşamaya başlayana kadar orta ateşte pişirmeye devam edin. Bu aşamada suyun üzerinde oluşan köpükleri kevgir yardımıyla alın.

  • Et yumuşadıktan sonra tencerenin içine küp küp doğramış olduğunuz soğan, patates, havuç ile sarımsak ve baharatları ekleyin.

  • Düdüklü tencerede 30 dakika, normalde tencerede ise 1 saat pişirin.

  • Yemeğinizin daha lezzetli olması için yumurta sarısı ve limon suyundan terbiye hazırlayabilirsiniz.

  • Yumurta sarısı ve limon suyunu birbirine karıştırın ve üzerine biraz tuz ilave ederek çırpın. Ardından yemeğin suyundan bir kaşık alın ve karışımın içine ilave ederek tekrar çırpın. Yemeğiniz piştikten sonra bu karışımı içine ilave edin ve son bir kez karıştırın.

  • İsteğe bağlı olarak yemekleri servis ederken hem lezzetini arttırmak hem sunumunuzu güzelleştirmek için yemeğin üzerine doğranmış maydanozlardan serpebilirsiniz. Afiyet olsun!

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