Hem besleyici hem lokum gibi: Misafirlerinize parmaklarını yedirecek sebzeli et haşlama tarifi

Yemeğinizin daha lezzetli olması için yumurta sarısı ve limon suyundan terbiye hazırlayabilirsiniz.

Yumurta sarısı ve limon suyunu birbirine karıştırın ve üzerine biraz tuz ilave ederek çırpın. Ardından yemeğin suyundan bir kaşık alın ve karışımın içine ilave ederek tekrar çırpın. Yemeğiniz piştikten sonra bu karışımı içine ilave edin ve son bir kez karıştırın.