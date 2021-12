Hem besleyici hem lokum gibi: Misafirlerinize parmaklarını yedirecek sebzeli et haşlama tarifi

Sebzeli et haşlama, pratik bir şekilde yapılışı ve besleyici içeriği sayesinde Türk mutfağında sıklıkla tercih edilen lezzetlerden biri. Ayrıca ister dana ister kuzu eti ile hazırlanan bu tarifi, damak tadınıza göre rahatlıkla şekillendirebilirsiniz. Aşağıda yer alan sebzeli et haşlama tarifini adım adım uygulayarak yemeği pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İşte, sebzeli et haşlama tarifi...

SEBZELİ ET HAŞLAMA TARİFİ

MALZEMELER

Yarım kilo kemiksiz dana veya kuzu eti

2 adet orta boy kuru soğan

3-4 adet orta boy patates

2 adet havuç

1 bütün sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı ya da 100 gram tereyağı

2-3 çay kaşığı tuz

1-2 çay kaşığı karabiber

2-3 su bardağı su

Doğranmış maydanoz (isteğe bağlı)

TERBİYE İÇİN

1 adet taze sıkılmış limon suyu

2 adet yumurtanın sarısı

Bir tutam tuz

HAZIRLANIŞI