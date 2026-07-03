Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Hem elektrikli hem de ters gidebiliyor: Fiyatı dudak uçuklattı!

McMurtry, elektrikli hiper otomobili Speirling PURE’un üretim versiyonunu tanıttı. Otomobil, fan sistemiyle kendini yere bastırarak adeta yer çekimine meydan okuyor. Fiyatı ise dudak uçuklatıcı.

Hem elektrikli hem de ters gidebiliyor: Fiyatı dudak uçuklattı!
Enes Çırtlık

Elektrikli performans otomobillerinde güç ve hızlanma rakamları artık tek başına yeterli değil. Çünkü en hızlı elektrikli modellerin önemli bir kısmı lastik tutuşuyla sınırlanıyor. McMurtry’nin Speirling PURE modeli ise bu sorunu, otomobilin altındaki dev fanlarla yere basma kuvveti üreterek aşmayı hedefliyor.

FAN SİSTEMİ OTOMOBİLİ YERE BASIYOR

McMurtry Speirling, altındaki büyük fanlarla havayı arkaya doğru atıyor ve aracın altında düşük basınçlı bir alan oluşturuyor. Bu sistem, otomobili yere doğru “emerek” ağırlığı artırmadan tutuşu yükseltiyor.

Ancak bu fikir yeni değil. Benzer konsept, 1970’lerde motor sporlarında çok etkili şekilde kullanılmış ve kısa sürede yasaklanmıştı. McMurtry ise bu yaklaşımı modern bir elektrikli otomobilde uygulayan ilk şirket olarak öne çıkıyor.

Prototip versiyonda sistemin 0 mph hızda 2000 kg yere basma kuvveti üretebildiği belirtiliyor. Bu kuvvetin, otomobilin baş aşağı gidebilmesine yetecek seviyede olduğu aktarılıyor.

Hem elektrikli hem de ters gidebiliyor: Fiyatı dudak uçuklattı! 1

REKORLARLA GELEN ÜRETİM VERSİYONU

Speirling’in ilk büyük çıkışı 2022’de Goodwood Festival of Speed’de gerçekleşti. Otomobil burada tüm zamanların rekorunu kırdı ve daha önce bir Formula 1 otomobiline ait 20 yıllık rekoru geride bırakan VW ID.R’ın derecesini de geçti.

Araç daha sonra Top Gear Test Track’te de pist rekoru kırdı. Burada bir Formula 1 otomobilinin 20 yıllık rekorunu 3 saniye geliştirdi. Laguna Seca’da ise pist rekoru elde etti ve rakiplerini 6 saniye geride bıraktı.

Bu başarılar bugüne kadar prototip otomobille elde edilmişti.

Hem elektrikli hem de ters gidebiliyor: Fiyatı dudak uçuklattı! 2

SPEIRLING PURE’UN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Üretim versiyonu Speirling PURE, prototipe göre bileşenlerinin yüzde 95’ini değiştirmiş durumda.

Otomobil, 1000 hp güç üretiyor. 0-60 mph hızlanmasını 1,55 saniyede tamamlıyor ve 190 mph azami hıza ulaşabiliyor. Fan sistemi 0 mph hızda yine 2000 kg yere basma kuvveti oluşturabiliyor.

Geleneksel aerodinamik yüzeylerin de katkısıyla otomobil virajlarda veya frenleme sırasında 3 G’ye kadar yanal kuvvet üretebiliyor.

Hem elektrikli hem de ters gidebiliyor: Fiyatı dudak uçuklattı! 3

ARKADAN İTİŞLİ, ÇİFT MOTORLU VE DAHA AĞIR

Speirling PURE, birçok elektrikli otomobil gibi çift motorlu bir yapıya sahip. Ancak bu iki motor da arka aksta yer alıyor. Bu yüzden otomobil dört tekerlekten çekişli değil, arkadan itişli.

Üretim versiyonu prototipe göre büyütüldü. Bunun ana nedeni, 60 kWh’lik prototip bataryanın yerine 100 kWh’lik daha büyük batarya paketine geçilmesi. Bu değişiklikle ağırlık 1050 kg’dan 1350 kg’a çıktı.

100 kWh batarya, LMP2 otomobile benzer tempoda pistte yaklaşık 40-50 km kullanım sağlayabilecek. Bu kapasite, 55 kWh’lik Formula E Gen 4 aracının yaklaşık iki katı olsa da Speirling PURE daha fazla enerji tüketiyor.

Araç, ortam sıcaklığına ve şarj cihazı kapasitesine bağlı olarak yüzde 20’den yüzde 95’e 20 ila 60 dakika arasında şarj edilebiliyor.

Hem elektrikli hem de ters gidebiliyor: Fiyatı dudak uçuklattı! 4

FİYATI NE KADAR?

McMurtry, Speirling PURE’dan 100 adet üretecek. Üretim, şirketin İngiltere Cotswolds’daki fabrikasında yapılacak.

Teslimatların bu yılın ilerleyen döneminde başlaması planlanıyor. Aracın perakende fiyatı ise 995 bin sterlin, yaklaşık 1,3 milyon dolar olarak açıklandı. (Kaynak: electrek)

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hırsızları koli bandıyla yakalayıp teletabilere benzettiHırsızları koli bandıyla yakalayıp teletabilere benzetti
40 metreden dökülen doğa harikası! Yazın ziyaretçi akınına uğruyor40 metreden dökülen doğa harikası! Yazın ziyaretçi akınına uğruyor

Anahtar Kelimeler:
Otomobil elektrikli araç elektrikli elektrikli araba elektrikli otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Trafik yönetmeliği değişti! Mültimedyayla ilgili karar belli oldu

Trafik yönetmeliği değişti! Mültimedyayla ilgili karar belli oldu

Vatikan "bölücü eylem' diyerek duyurdu! Aforoz edildiler

Vatikan "bölücü eylem' diyerek duyurdu! Aforoz edildiler

90+13'te duygular bir anda değişti! Portekiz son 16'da

90+13'te duygular bir anda değişti! Portekiz son 16'da

Haluk Levent Ahbap Genel Başkanlığı'nı bırakacağını duyurdu

Haluk Levent Ahbap Genel Başkanlığı'nı bırakacağını duyurdu

TÜİK Haziran enflasyonunu açıkladı: Milyonlar bekliyordu

TÜİK Haziran enflasyonunu açıkladı: Milyonlar bekliyordu

Memur ve emekli için zam belli oldu: İşte yeni zamlı maaş tablosu

Memur ve emekli için zam belli oldu: İşte yeni zamlı maaş tablosu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.