Hem elektrikli hem de ters gidebiliyor: Fiyatı dudak uçuklattı!

Elektrikli performans otomobillerinde güç ve hızlanma rakamları artık tek başına yeterli değil. Çünkü en hızlı elektrikli modellerin önemli bir kısmı lastik tutuşuyla sınırlanıyor. McMurtry’nin Speirling PURE modeli ise bu sorunu, otomobilin altındaki dev fanlarla yere basma kuvveti üreterek aşmayı hedefliyor.

FAN SİSTEMİ OTOMOBİLİ YERE BASIYOR

McMurtry Speirling, altındaki büyük fanlarla havayı arkaya doğru atıyor ve aracın altında düşük basınçlı bir alan oluşturuyor. Bu sistem, otomobili yere doğru “emerek” ağırlığı artırmadan tutuşu yükseltiyor.

Ancak bu fikir yeni değil. Benzer konsept, 1970’lerde motor sporlarında çok etkili şekilde kullanılmış ve kısa sürede yasaklanmıştı. McMurtry ise bu yaklaşımı modern bir elektrikli otomobilde uygulayan ilk şirket olarak öne çıkıyor.

Prototip versiyonda sistemin 0 mph hızda 2000 kg yere basma kuvveti üretebildiği belirtiliyor. Bu kuvvetin, otomobilin baş aşağı gidebilmesine yetecek seviyede olduğu aktarılıyor.

REKORLARLA GELEN ÜRETİM VERSİYONU

Speirling’in ilk büyük çıkışı 2022’de Goodwood Festival of Speed’de gerçekleşti. Otomobil burada tüm zamanların rekorunu kırdı ve daha önce bir Formula 1 otomobiline ait 20 yıllık rekoru geride bırakan VW ID.R’ın derecesini de geçti.

Araç daha sonra Top Gear Test Track’te de pist rekoru kırdı. Burada bir Formula 1 otomobilinin 20 yıllık rekorunu 3 saniye geliştirdi. Laguna Seca’da ise pist rekoru elde etti ve rakiplerini 6 saniye geride bıraktı.

Bu başarılar bugüne kadar prototip otomobille elde edilmişti.

SPEIRLING PURE’UN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Üretim versiyonu Speirling PURE, prototipe göre bileşenlerinin yüzde 95’ini değiştirmiş durumda.

Otomobil, 1000 hp güç üretiyor. 0-60 mph hızlanmasını 1,55 saniyede tamamlıyor ve 190 mph azami hıza ulaşabiliyor. Fan sistemi 0 mph hızda yine 2000 kg yere basma kuvveti oluşturabiliyor.

Geleneksel aerodinamik yüzeylerin de katkısıyla otomobil virajlarda veya frenleme sırasında 3 G’ye kadar yanal kuvvet üretebiliyor.

ARKADAN İTİŞLİ, ÇİFT MOTORLU VE DAHA AĞIR

Speirling PURE, birçok elektrikli otomobil gibi çift motorlu bir yapıya sahip. Ancak bu iki motor da arka aksta yer alıyor. Bu yüzden otomobil dört tekerlekten çekişli değil, arkadan itişli.

Üretim versiyonu prototipe göre büyütüldü. Bunun ana nedeni, 60 kWh’lik prototip bataryanın yerine 100 kWh’lik daha büyük batarya paketine geçilmesi. Bu değişiklikle ağırlık 1050 kg’dan 1350 kg’a çıktı.

100 kWh batarya, LMP2 otomobile benzer tempoda pistte yaklaşık 40-50 km kullanım sağlayabilecek. Bu kapasite, 55 kWh’lik Formula E Gen 4 aracının yaklaşık iki katı olsa da Speirling PURE daha fazla enerji tüketiyor.

Araç, ortam sıcaklığına ve şarj cihazı kapasitesine bağlı olarak yüzde 20’den yüzde 95’e 20 ila 60 dakika arasında şarj edilebiliyor.

FİYATI NE KADAR?

McMurtry, Speirling PURE’dan 100 adet üretecek. Üretim, şirketin İngiltere Cotswolds’daki fabrikasında yapılacak.

Teslimatların bu yılın ilerleyen döneminde başlaması planlanıyor. Aracın perakende fiyatı ise 995 bin sterlin, yaklaşık 1,3 milyon dolar olarak açıklandı. (Kaynak: electrek)