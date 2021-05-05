Hem hafif hem lezzetli bir salata: Yeşillikli Tavuk Salatası

Kadınlar yeni yemek tariflerini denemeye bayılır. Hem iftar sofranıza yakışacak hem de yaz ayları yaklaşırken fit olmanızı sağlayacak harika bir tarifle karşınızdayız. Ölçüleri kişi sayısına göre artırabilirsiniz.

MALZEMELER

1 adet tavuk göğsü

1/2 demet maydanoz

1/2 demet dereotu

5 yemek kaşığı konserve mısır

5 adet kornişon turşu

1 adet kırmızı kapya biber

2 adet yeşil soğan

1 yemek kaşığı file badem (isteğe göre)

Zeytinyağı

Nar ekşisi

Tuz

YAPILIŞI

Tavuk göğsünü haşlayın ve soğuduktan sonra minik parçalara ayırın.

Tüm yeşillikleri doğrayın ve bir kapa alın.

Kırmızı kapya biberi yarım ay şeklinde doğrayın.

Kornişon turşuyu ufak kareler şeklinde doğrayın.

Tüm malzemeleri birleştirin, üzerine zeytinyağı, tuz ve nar ekşisini ekleyip harmanlayın.

Son olarak üzerine mısır tanelerini dökün. Dilerseniz file badem ile de süsleyebilirsiniz.

Salatanız hazır, afiyet olsun.

Not: 1,5 çay bardağı arpa şehriyeyi haşlayıp salataya eklerseniz daha doyurucu bir salata elde etmiş olursunuz.



