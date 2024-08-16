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Hem şarkısını söyledi hem yüzünü buruşturdu! Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses'in adını duyunca...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.08.2024 12:30
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İbrahim Tatlıses'in Işıl Çıtak'tan dünyaya gelen şarkıcı kızı Dilan Çıtak ile arasında sular durulmuyor. Daha önce babasından şiddet gördüğünü ima eden bir paylaşımda bulunan Çıtak son olarak babasıyla canlı yayında birbirine girmiş ve 'Tatlıses' soyadını sosyal medya hesaplarından kaldırmak için harekete geçtiğini açıklamıştı. Dilan Çıtak şimdi de Ercan Saatçi'nin sahnesine konuk oldu. Babasının şarkısını seslendiren Çıtak İbrahim Tatlıses'in adını duyunca verdiği tepkiyle gündem oldu.

MYNET-İbrahim Tatlıses, 90'lı yıllarda Işıl Çıtak'la yaşadığı kısa süreli beraberliğinden doğan kızı Dilan Çıtak'ı tam 23 yıl sonra kabul etmişti. O dönemden beri ara sıra sorunlar yaşayan baba kız son günlerde yine birbirine girdi.

Dilan Çıtak geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına bağlanarak 'Bugüne kadar konuşursam ortalık çok karışır diye, sanatçı kimliğime zarar gelir diye konuşmadım. Ben bir bedel ödediysem herkes ödeyecek' demişti.

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'TATLISES' SOYADINI KULLANMAYACAK

İbrahim Tatlıses kızının bu açıklamalarından sonra programa mesaj yollayarak, 'Benim soyadımı kullanmasın!' açıklamasını yapmıştı. Dilan Çıtak babası ile bu restleşme sonucu harekete geçtiğini duyurmuş ve sosyal medya hesabından soyadını kaldırmak için araştırmalara başladığını söylemişti.

Son olarak Bodrum'da Ercan Saatçi'yi dinlemeye giden Dilan Çıtak, Saatçi'nin sahnesine konuk oldu ve babasının klasik şarkısı “Aramam” ı seslendirdi.

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Ercan Saatçi Dilan Çıtak'ı sahnede tanıtırken, "Kocası Levent Dörter çok güzel müzisyen. Babası İbrahim Tatlıses, abisi Ercan Saatçi ne olacak böyle” ifadelerini kullandı.

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RAHATSIZ OLDU

Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses'in kızı olarak tanıtılınca durumdan rahatsız oldu ve yüzünü ekşitti. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses Ercan Saatçi
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