Hemcins nasıl yazılır? Hemcins ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Birleşik kelimeler 2 ya da daha fazla kelimenin yan yana gelmesiyle oluşur. Birleşik yapılı kelimeler, bir araya geldiğinde anlam kazanır ve tek bir anlamı ifade eder. Birleşik kelimeler, belirtisiz isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, birleşik fiiller, ikilemeler, kısaltma grupları ve kalıplaşmış çekimli fiiller birleşerek yeni bir anlam oluştururlar ve kendi içlerinde de yapıları farklıdır.

Kelimelerin hatalı kullanımı yayıldıkça bilgi kirliliği de artmaya devam eder. Bilhassa dijital mecralarda sıklıkla görülen yazım hataları, bilgi kirliliğinin oluşmasında çok büyük bir etkendir. Türkçede en fazla imla hatasının birleşik kelimelerde yapıldığı görülür. Hemcins kelimesi de hatalı yazılan kelimelerin arasında bulunur. Gündelik yaşamda bile sıklıkla kullanılan sözcüklerin doğru yazılışı karıştırılabilmektedir. Yazımı esnasında tereddüt yaşanan kelimelerin doğru yazılış biçimlerine Türk Dil Kurumunun resmi internet sitesinden kolayca ulaşılabilmektedir.

Hemcins nasıl yazılır?

Türkçede bulunan diğer birleşik kelimelerde olduğu gibi hemcins yazımı da merak edilen kelimeler arasında yer alır. Aynı türde olanlar ve aynı cinsiyette olanlar anlamına gelen hemcins sözcüğünün TDK tarafından duyurulmuş doğru kullanımı "hemcins"tir. Diğer birleşik yapılı kelimelerde olduğu gibi bu sözcüğün yazılışında da yapılan hata, kelimenin "hem cins" olarak ayrı yazılmasıdır. Hemcins kelimesi Türkçede sıklıkla kullanılır. Kelimenin TDK kurallarına uygun bir şekilde yazılması ve anlam bozulmasına uğramaması son derece önemlidir.

Hemcins ayrı mı yazılır?

Hemcins sözcüğünün doğru yazım şekli sözlüklerde sıklıkla aratılır. Hemcins doğru yazılışı bitişik olması gereken, birleşik yapıda bir sözcüktür. Kelime, "hem cins" biçiminde ayrı yazıldığında imla hatası olarak nitelenir. Bu vb. kelimelerin doğru yazım şekli görüntü olarak akılda tutulabilir. Bu sayede doğru yazım şekilleri daha kolay hatırlanır. Hemcins gibi merak edilen sözcüklerin doğru yazım şekillerini TDK resmi internet sitesinden öğrenmek mümkündür. Hemcins TDK tarafından birleşik yazılması gereken birleşik kelimeler sınıfında yer alır.

Hemcins birleşik mi yazılır?

Gündelik yaşamın pek çok alanında sıklıkla kullanılan hemcins kelimesi Arapça ve Farsça kökenli kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. TDK kurallarına göre birleşik yapıdaki kelimelerin bitişik bir şekilde yazılması gerekir. Buna göre hemcins sözcüğünün ayrı değil bitişik yazılması gerekir. Doğru kullanım biçimleri aşağıdaki gibidir:

Doğru kullanım: Hemcins

Yanlış kullanım: Hem cins





