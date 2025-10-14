Hemşire, kendisiyle tartışan hastasını bir iğneyle öldürdü! Kan donduran '5 dakika' detayı

Korkunç olayın adresi bu kez Gaziantep. Üç yıl önce trafik kazası geçiren Abdurrezzak Baysal (27), kazada sadece dizinden yaralanmıştı. Tedavi için özel bir hastaneye giden gencin genel durumu da iyiydi. Ancak orada bir hemşireyle yaşadığı tartışma gencin ölümüne neden oldu. Hemşirenin olayla ilgili anlattıkları ise duyanları dehşete düşürdü. Talihsiz genç yoğun bakımda hayatını kaybederken acılı aile suç duyurusunda bulundu.

ÖLÜM NEDENİ BAŞKA BİR İLAÇ ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre yapılan soruşturmada hastanede görevli bir hemşirenin, doktor talimatı olmaksızın, başka bir hastaya ait kas gevşetici ilacı Baysal'a enjekte ettiği ortaya çıktı. Şüpheli ölüm üzerine otopsi talep edildi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporla, Baysal'ın ölümüne enjekte edilen ilacın neden olduğu net şekilde ortaya çıktı. Görevli hemşireler Aslı Ersoy ve Mustafa Çelik hakkında dava açıldı.

YAŞANILAN TARTIŞAMIN ŞAHİTLERİ VAR

Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada tanık olarak dinlenen hasta bakıcı Semihat Ö., "Yoğun bakıma girdiğimizde Aslı hemşire ile maktul arasında bir tartışma yaşanıyordu.

"BEN SANA NE YAPACAĞIMI BİLİRİM"

Maktul, Aslı hemşireye tükürünce, hemşire sinirlenip hastanın ağzını pike ile kapattı. Aslı hemşire, 'Ben sana ne yapacağımı bilirim şimdi' dedi. Daha sonra oradaki başka bir hastanın entübe ilacından 2 cc alarak 'Mustafa, Baysal'a bunu yap' dedi.

İlacın verilmesinden yaklaşık beş-altı dakika sonra hasta fenalaştı. 45 dakika boyunca Aslı hemşire ile Mustafa hastaya müdahale etti. Aralarında 'eks oldu' (öldü) diye konuştular" diye ifade verdi.

Mahkeme, ölümün enjeksiyondan olduğuna dair raporun gelmesi için davayı 3 Aralık'a erteledi.

"SADECE DİZİNDE KIRIK VARDI"

Abdurrezzak Baysal'ın kardeşi İpek Baysal, "Abim trafik kazası geçirmişti. Sadece dizinde kırık vardı, onun dışında sağlıklıydı. 10 gün boyunca yoğun bakımda kaldı, daha sonra normal servise alındı. Her şey yolundaydı. O gece 04.00'te hastaneden aradılar ve 'Abiniz kalp krizi geçirdi, vefat etti' dediler. Şok olduk, inanamadık. Sabah evine getirecektik, bize tabutunu verdiler. Adalet istiyoruz" dedi.