Hemşirelik mezunları ne iş yapar? Hemşirelik Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Hastaların tıbbi bakımını sağlamakla görevli olan hemşireler, sağlık alanında oldukça kilit bir rol oynar. Lisans eğitimleri boyunca kazandıkları farklı alanlardaki beceriler sayesinde iş hayatlarını başarılı bir şekilde yürütürler. Hemşirelerin çalışma alanları oldukça geniştir. Bu sebeple iş bulma ihtimalleri oldukça yüksektir. En bilinen çalışma alanları devlet hastaneleridir. Fakat Hemşirelik mezunlarının özel sektörde iş olanakları da fazladır. Özel hastaneler, kreşler, fabrikalar ve daha birçok kurum hemşireler için iş kapısıdır.

Hemşirelik Bölümü nedir?

Hemşirelik; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını korumayı ve geliştirmeyi ilke edinmiş bir meslektir. Hemşireler ideal sağlık düzeyini ve yaşam kalitesini sağlamak için çalışırlar. Çok disiplinli olan bu bölüm kronik veya akut her türlü fiziksel ve zihinsel hastalığa sahip kişiler için tıbbi bakım sağlarlar. Doktorlar tarafından verilen tedavileri uygulamakla yükümlü olan hemşireler hem evde hem de sağlık kuruluşlarında hizmet verebilirler.

Hemşire kelimesinin asıl anlamı süt kardeştir. Türkçeye Farsçadan geçen bu sözcük "diplomalı hasta tedavicisi" olarak tanımlanmaktadır. Hemşireliğin kökeni oldukça eskilere dayanır. En eski mesleklerden biri olan hemşirelik, özellikle savaş zamanlarında etkin bir rol oynamıştır. Fakat savaş sonrası dönemde eğitim konusunda düzenlemeler getirilmiştir.

Hemşirelik mezunları ne iş yapar?

Hemşirelik mezunları aldıkları sorumluluklarla hasta bakımında büyük bir role sahiplerdir. Hastanın her türlü tıbbi ihtiyacını gideren bir hemşirenin asıl görevleri şunlardır:

Hastanın bakım ihtiyaçlarını değerlendirir ve planlar.

Hastaları, yapılacak tetkikler için hazırlar.

Operasyon öncesinde ve sonrasında hastanın bakımını sağlar.

Doktor tarafından reçete edilen ilaçları ve serumları uygular.

Hastanın tıbbi öyküsünü raporlar.

Hastanın durumundaki değişiklikleri izler.

Araba kazası, felç gibi aciliyeti olan tıbbi durumlarda hemen bakım sağlar.

Hastanın bakımını, fiziksel aktivitesini ve beslenmesini dikkatle izler.

Güvenli ve temiz çalışma ortamını korur.

Hemşirelik mezunları nerelerde çalışır?

Hemşirelik mezunları pek çok kurumda görev alabilirler. Bu kurumlar şu şekildedir:

Üniversite hastaneleri

Devlet hastaneleri

SSK'ya bağlı bulunan hastaneler

Sağlık Bakanlığı ve bu bakanlığa bağlı kuruluşlar

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bulunan sağlık kuruluşlar

Dispanserler

Özel sağlık kurumları

Çeşitli şirketlerin bünyesinde bulunan sağlık birimleri

Kreşler

Okul revirleri

Cezaevleri

Huzurevleri

Hemşirelik Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Hemşirelik bölümü eğitim süresi dört yıldır. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümünde lisans derecesine sahip olanlar "Hemşire" unvanını alabilirler. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan Sağlık Meslek Lisesi mezunları da geçtiğimiz yıllarda doğrudan hemşire olabilme imkânına sahiplerdi. Fakat yeni çıkan yönetmelik bu durumu değiştirdi. Hemşire mezununun çok olması sebebiyle sağlık meslek lisesi mezunları önce hemşire yardımcısı olarak göreve başlıyorlar.

Hemşirelik Bölümü dersleri nelerdir?

Hemşirelik Bölümü çok disiplinli bir alandır. Üniversitede birçok farklı tıp alanına dair dersler verilmektedir. Böylece hemşireler görevlerini yerine getirecek yeterliliğe ulaşabilirler. Donanımlı mezunlar yetiştiren Hemşirelik Bölümü derslerinden bazıları şunlardır:

Hemşirelikte Yönetim

Klinik Mikrobiyoloji

Hemşireliğe Özel Farmakoloji

Hemşirelik Esasları

Hemşirelikte İletişim

Hemşirelik Klinik Becerileri

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Sağlık Kurumlarında Radyasyon Güvenliği,

İç Hastalıkları Hemşireliği

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Toplum Sağlığı Hemşireliği

Hemşirelikte Epidemiyoloji

Anatomi

Histoloji

Bir hemşirede olması gereken özellikler nelerdir?

Hastanın iyileşme süresinde hemşirelerin rolü büyüktür. Aldıkları sorumluluğu başarılı bir şekilde yerine getirebilmeleri için birtakım özelliklere sahip olmaları gerekir. Bir hemşirenin sahip olması gereken özellikler şunlardır:

Problem çözebilme yetenekleri gelişmiş olmalıdır.

Çoklu görevleri başarıyla yerine getirmelidir.

Ayrıntılara dikkat etme yeteneği olmalıdır.

Etik değerlere sahip olmalıdır.

İletişim becerisi güçlü olmalıdır.

Soğukkanlı olmalıdır.

Hızlı bir şekilde karar verebilmelidir.

Sabırlı olmalı ve ani tepkiler vermekten kaçınmalıdır.

Bu özellikler arasında özellikle iletişim becerisi büyük bir önem taşır. Çünkü hem hasta ile hem de hasta yakınları ile doğrudan ve sürekli olarak iletişim içinde bulunurlar. Uygun açıklamalarda bulunmak ve gerektiğinde ortamı sakinleştirmek bir hemşire için elzemdir.

Hemşirenin kullanacağı malzemeler nelerdir?

Hastanın tüm tıbbi bakımından sorumlu olan hemşireler, işlerini yaparken birçok malzemeden faydalanırlar. Bu malzemeler şunlardır: