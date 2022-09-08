Hemşirelik mezunları ne iş yapar? Hemşirelik Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Hastaların tıbbi bakımını sağlamakla görevli olan hemşireler, sağlık alanında oldukça kilit bir rol oynar. Lisans eğitimleri boyunca kazandıkları farklı alanlardaki beceriler sayesinde iş hayatlarını başarılı bir şekilde yürütürler. Hemşirelerin çalışma alanları oldukça geniştir. Bu sebeple iş bulma ihtimalleri oldukça yüksektir. En bilinen çalışma alanları devlet hastaneleridir. Fakat Hemşirelik mezunlarının özel sektörde iş olanakları da fazladır. Özel hastaneler, kreşler, fabrikalar ve daha birçok kurum hemşireler için iş kapısıdır.
Hemşirelik; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını korumayı ve geliştirmeyi ilke edinmiş bir meslektir. Hemşireler ideal sağlık düzeyini ve yaşam kalitesini sağlamak için çalışırlar. Çok disiplinli olan bu bölüm kronik veya akut her türlü fiziksel ve zihinsel hastalığa sahip kişiler için tıbbi bakım sağlarlar. Doktorlar tarafından verilen tedavileri uygulamakla yükümlü olan hemşireler hem evde hem de sağlık kuruluşlarında hizmet verebilirler.
Hemşire kelimesinin asıl anlamı süt kardeştir. Türkçeye Farsçadan geçen bu sözcük "diplomalı hasta tedavicisi" olarak tanımlanmaktadır. Hemşireliğin kökeni oldukça eskilere dayanır. En eski mesleklerden biri olan hemşirelik, özellikle savaş zamanlarında etkin bir rol oynamıştır. Fakat savaş sonrası dönemde eğitim konusunda düzenlemeler getirilmiştir.
Hemşirelik mezunları aldıkları sorumluluklarla hasta bakımında büyük bir role sahiplerdir. Hastanın her türlü tıbbi ihtiyacını gideren bir hemşirenin asıl görevleri şunlardır:
Hemşirelik mezunları pek çok kurumda görev alabilirler. Bu kurumlar şu şekildedir:
Hemşirelik bölümü eğitim süresi dört yıldır. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümünde lisans derecesine sahip olanlar "Hemşire" unvanını alabilirler. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan Sağlık Meslek Lisesi mezunları da geçtiğimiz yıllarda doğrudan hemşire olabilme imkânına sahiplerdi. Fakat yeni çıkan yönetmelik bu durumu değiştirdi. Hemşire mezununun çok olması sebebiyle sağlık meslek lisesi mezunları önce hemşire yardımcısı olarak göreve başlıyorlar.
Hemşirelik Bölümü çok disiplinli bir alandır. Üniversitede birçok farklı tıp alanına dair dersler verilmektedir. Böylece hemşireler görevlerini yerine getirecek yeterliliğe ulaşabilirler. Donanımlı mezunlar yetiştiren Hemşirelik Bölümü derslerinden bazıları şunlardır:
Hastanın iyileşme süresinde hemşirelerin rolü büyüktür. Aldıkları sorumluluğu başarılı bir şekilde yerine getirebilmeleri için birtakım özelliklere sahip olmaları gerekir. Bir hemşirenin sahip olması gereken özellikler şunlardır:
Bu özellikler arasında özellikle iletişim becerisi büyük bir önem taşır. Çünkü hem hasta ile hem de hasta yakınları ile doğrudan ve sürekli olarak iletişim içinde bulunurlar. Uygun açıklamalarda bulunmak ve gerektiğinde ortamı sakinleştirmek bir hemşire için elzemdir.
Hastanın tüm tıbbi bakımından sorumlu olan hemşireler, işlerini yaparken birçok malzemeden faydalanırlar. Bu malzemeler şunlardır:
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