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Henry Cavill, James Bond söylentilerine cevap verdi! “Superman filmi önceliğim”

11.11.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllar boyunca James Bond karakterine hayat veren Daniel Craig’in jübilesini yapmasından sonra ikonik karakteri canlandıracak isim merak konusu olmaya başladı. Yeni James Bond için ismi geçenler arasında Tom Hardy, Rege-Jean Page, James Norton, Luke Evans, Idris Elba ve Henry Cavill yer alıyor. Henry Cavill, Daniel Craig'in son kez 007 olmasından sonra James Bond söylentileri hakkında konuştu.

Henry Cavill, James Bond söylentilerine cevap verdi! “Superman filmi önceliğim”

53 yaşındaki oyuncu Daniel Craig ilk olarak 2006 yılında ‘Casino Royale’ filminde James Bond karakterini canlandırmıştı. Yıllar içinde defalarca kez aksiyon filmlerinde Bond karakterini üstlenen Craig, 007 ajanıyla özdeşleşmişti. Eylül ayında vizyona giren ‘No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok)’ filmiyle Daniel Craig son kez James Bond karakterine hayat verdi. Usta ismin vedasının sonrasında James Bond karakteri için favoriler açıklanmaya başladı. Henüz kesin olarak yeni James Bond belirlenmedi.

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“ÖNCELİĞİM SUPERMAN OLACAK”

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Şu anda Millie Bobby Brown ile Enola Holmes 2'yi çekmekte olan Cavill , ilk olarak 2013'te Man Of Steel'de oynadığı Superman rolünü geliştirmeye devam etmekle ilgilendiğini ifade etti .

Superman karakteriyle anlatacak daha çok noktanın olduğunu dile getiren Cavill, “Bir Superman olarak benim için hâlâ anlatacak çok şeyim var ve bu fırsatı kesinlikle çok isterim. Adalet Ligi'nden sonra büyümek, Superman'in ruhunu derin, görünüşte yenilmez tanrı benzeri bir varlık olarak keşfetmek için bir fırsat var, ancak içinde gerçek bir his var. Her zaman söylediğim gibi pelerin hâlâ dolapta” diye konuştu.

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