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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

24.11.2021 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalıkavakspor: 30 - Yenimahalle Belediyespor: 29

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında Yalıkavakspor, Yenimahalle Belediyespor'u 30-29 yendi.

Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 18-13 geride bitiren Yalıkavakspor, ikinci yarıda skor üstünlüğünü yakaladı ve salondan 30-29 galip ayrıldı.

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