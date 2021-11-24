Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında Yalıkavakspor, Yenimahalle Belediyespor'u 30-29 yendi.

Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 18-13 geride bitiren Yalıkavakspor, ikinci yarıda skor üstünlüğünü yakaladı ve salondan 30-29 galip ayrıldı.



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