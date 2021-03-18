Kendi apandisit ameliyatını kendisi yaparak tıp tarihine geçen Sovyet doktor: Leonid İvanoniç Rogozov

Antartika’daki Sovyet araştırma istasyonunda pratisyen hekim olarak görevli olan Leonid Rogozov, 1961 yılında Sibirya’daki program için görevlendirildi. Sefer görevi sırasında aniden ortaya çıkan, aslında küçük ama istasyonda kendinden başka doktor olmayınca büyük bir sorun haline dönüşen rahatsızlığı Dr. Rogozov'u daha önce kimsenin cesaret edemediği bir ameliyatın içine sürükledi...

29 Nisan 1961 sabahı sağ alt kadranda ağrı ve ilerleyen saatler içerisinde şiddetli halsizlik, yırıklık, mide bulantısı ve 38 derecenin üzerinde ateşle karşılaştı. Bütün belirtiler apandisiti işaret ediyordu. Bu aşamada Rogozov kritik bir karar verdi. Novolazarevskaya İstasyonu'nda bu ameliyatı yapacak sadece tek doktor vardı; o da Rogozov'un kendisiydi. En yakın cerrah 1600 kilometre uzaktaydı. Ya kendisini ameliyat edecekti ya da apandist patlamasıyla can verecekti! Rogozov ameliyatı tercih etti.

Çok zor şartlarda altında çalışan doktor, ağrıyan bölgeye lokal anestezi yaparak ameliyata başladı. Masada uzandığı için ameliyat edilen bölgeyi yatar vaziyette görmesi çok zordu. Görüş sağlayabilmek için bir el aynası kullandı.Ardından hemen sağ tarafında bulunan ameliyat aletleri ile operasyonun en önemli kısmına başlayan Rogozov, ayna yardımı ve el yordamıyla tam iki saat süren bir operasyon gerçekleştirdi. İki saat içerisinde apandisitini alan Leonid Rogozov ameliyattan sonra kendini tekrar dikti.