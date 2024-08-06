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  4. "Hep bir yerlerin konuşuluyor!" diyerek annesine kızmıştı! Songül Karlı oğlunun son halini paylaştı

"Hep bir yerlerin konuşuluyor!" diyerek annesine kızmıştı! Songül Karlı oğlunun son halini paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.08.2024 10:25
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Eski partneri Uğur Arslan ile ekranlara dönmeye hazırlanan Songül Karlı son haliyle dikkat çekiyordu. Estetikleriyle gündeme gelince oğlu Efe'nin kızdığı Karlı son paylaşımıyla dikkat çekti. Songül Karlı oğlunun son halini paylaşınca yorum yağdı.

"Hep bir yerlerin konuşuluyor!" diyerek annesine kızmıştı! Songül Karlı oğlunun son halini paylaştı

Yaptığı estetiklerle ve cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Songül Karlı ekranlara dönüyor. Daha önce eleştirdiği eski partneri Uğur Arslan ile ekrana dönecek olan Karlı değişimiyle gündemde.

2005 yılında evlendiği Baykal Gümüş'ten Efe Furkan adını verdikleri oğlu olan Songül Karlı, her adımıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor.

GÖĞÜSLERİNİ KÜÇÜLTTÜRMÜŞTÜ

Estetikleriyle ve cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken isim daha önce "Hayatımdaki tek çakma şey saçlarım. Orijinali siyah ama ben sarı seviyorum. Göğüslerimi 3 kere küçülttürdüm. Hâlâ elbiselerin fermuarları zor çekiliyor. 4. operasyon kapıda. Bir fotoğraf koydum olay oldu. Efe diyor ki anne Allah aşkına yapma, YouTube’a giriyorum hep bir yerlerin konuşuluyor!" demişti.

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Oğlunu gözlerden uzak büyüten Songül Karlı sosyal medyadan Efe'nin son halini paylaştı.

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Songül Karlı oğlunun yeni yaşını sosyal medyadan kutladı. "Yol arkadaşım, Allah senin karşına iyi insanlar çıkarsın, can oğlum" diyerek oğlunun son halini paylaşan Karlı'ya yorum yağdı.

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Songül Karlı'nın oğlu annesinin boyunu geçti ve zayıfladı. Görenler "Ne güzel bir çocuk oldu", "Ne kadar büyümüş" dedi.

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