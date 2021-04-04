Hep Yek 2 filmi nerede çekildi? İşte Hep Yek 2 filminin oyuncuları

2016 senesinde çekilen, yapımcılığını Bilal Kalyoncu'nun ve yönetmenliğini Orçun Benli'nin üstlendiği; Şükrü Üçpınar, Orçun Benli, Bilal Kalyoncu gibi isimlerin ise senaristliğini yaptığı Hep Yek 2 filminin künyesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Hep Yek 2 filmi nerede çekildi?
Çekimleri 2016 yılında gerçekleşen ve kurgu sonrası 13 Ocak 2017 yılında vizyona giren Hep Yek 2 filminin çekimleri, 2 farklı şehirde gerçekleştirildi. Filmin çekimleri İstanbul ve Kırklareli'de yapılmıştır. Kırklareli'de yapılan çekimler için Kıyıköy'e set kurulmuştur.
Hep Yek 1 filminin devam filmi olarak çekilen filmde Gürkan ile Altan, Cevat Bakır'ın eline düşüyor. Şahin'i öldüren Cevat Bakır, bu ikiliyi yalnızca bir şartla affetme kararı alıyor: o da Şahin'in cesedini ortadan kaldırmak. İkili, bu operasyonu gerçekleştirmek amacıyla harekete geçiyor ancak sakarlıklarıyla beraber ortalığı daha da fazla karıştırıyorlar.
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