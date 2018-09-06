YEMEK

Hepimizin ihtiyacı var: Bütçe dostu 14 tarif

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.09.2018 14:29 | Son Güncelleme

En fazla 5 malzeme kullanarak hem bütçenizi kontrol altında tutun hem de kendinize şöyle güzel bir ziyafet çekin!

Hepimizin ihtiyacı var: Bütçe dostu 14 tarif

Peynirli atıştırmalık

peynir

Hızlı ve lezzetli bir tarif arayanlar için ilk önerimiz peynirli atıştırmalıklar. Peynir yemeyen ev halkına bile bu tarif sayesinde parmakları yalatabilirsiniz, bilginize :) Tarifin detayları için tıklayın.

Sarımsaklı çıtır patates

patates

Çıtır çıtır fırınlanmış patates lezzetini mutlaka çocuklarınıza tattırmalısınız. Dilerseniz kahvaltı menüsüne ekleyip güne harika başlayabilirsiniz. Sıradan patates deyip geçmeyiniz bir kere tadanlar çıtı patatese aşık oluyorlar, aşık! Tarifin detayları için tıklayın.

Sebzeli İtalyan omleti

italyan

Sabah kahvaltılarınıza biraz eğlence ve farklılık katabilmek adına, yapımı ve uyarlaması kolay bir omlet. Tarifin detayları için tıklayın.

Vegan burger köfte

köfte

Ön yargılarınızı bir kenara bırakıp şu tarifi bir kez denemenizi istiyoruz. O kadar leziz ve sağlıklı ki kuru köftenin pabucunu dama attırıyor kendileri. Tarifin detayları için tıklayın.

Mini karnabahar tortilla

tor

Sadece 4 malzemeyle akşam yemeğinizi hazırlamak ister misiniz? Üstelik tortilla yapacağız, hem de karnabahardan :) Tarifin detayları için tıklayın.

Muffin pizza

muffin

Kahvaltıya her zamanki klasik pizza yerine benzer malzemelerle birkaç lokmalık muffinler yapmaya ne dersiniz... Kullandığımız malzemeler aynı ama birkaç farklı dokunuş ile tamamen değişik bir form elde edip evdeki herkesi şaşırtabilirsiniz. Tarif için tıklayın.

Yoğurtlu bezelye salatası

bezelye

Hafif bir şey yiyeyim ama doyurucu da olsun diyorsanız bu salatamız tam size göre. Özellikle sıcak akşamların en iyi kurtarıcılarından biridir yoğurtlu bezelye salatası. Tarifin detayları için tıklayın.

Karamelli dondurma pasta

dondurma
Dondurma ile kurabiyenin yarattığı harika bir lezzet şöleni... Klasik dondurmalardan sıkıldıysanız dondurma pasta size bir tarif kadar uzak. Okumak için hemen tık tık!

Vişneli fıstıklı bar

bar
Hem kolay hem lezzetli yeni bir tarife hazırlanın, bağımlısı olmanız neredeyse kaçınılmaz. Şöyle güzel bir etkisi de var bu tarifin; yedikçe mutluluk veriyor :) Tarif için tıklayın.

Nohutlu muffin

nohutlu
Sadece 25 dakikada hazırlayabileceğiniz nohutlu muffin tarifi spor öncesi ve sonrası tüketebileceğiniz nefis ve sağlıklı bir atıştırmalık. Tarifin detayları için tıklayın.

Süt böreği

süt
Yapılışı yöreden yöreye değişiklik gösteren süt böreği tarifini sadece 20 dakika içinde hazırlayıp kaşık kaşık yedik. Merak edenler için tarifi burada!

İki malzemeli kek

kek
Sadece iki malzemeyle kek hazırlanır mı demeyin? Hazırlanır. 5 dakikada yapılır, 20 dakikada pişirilir. Spor öncesi protein bar olarak da tüketilebilecek iki malzemeli kek, çayın yayına da oldukça yakışır. Tarifin detayları için tıklayın.

Peynirli taze incir

incr
Şimdi incir zamanı. İnce kabuğundan kolaylıkla sıyrılan mevsim tazesi, küçük çıtırtılı incirleri alıyor. Arzu edeceğiniz krema dokulu, yumuşak peynir çeşitleriyle bir araya getirip pratik bir atıştırmalık tarif hazırlıyoruz. Sabah kahvaltısından akşam yemeğine kadar günün her saatinde rahatlıkla tüketebileceğiniz peynirli taze incirlere servis esnasında kaymak da ekleyebilirsiniz. Tarifin detayları için tıklayın.


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