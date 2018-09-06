Hepimizin ihtiyacı var: Bütçe dostu 14 tarif

Kahvaltıya her zamanki klasik pizza yerine benzer malzemelerle birkaç lokmalık muffinler yapmaya ne dersiniz... Kullandığımız malzemeler aynı ama birkaç farklı dokunuş ile tamamen değişik bir form elde edip evdeki herkesi şaşırtabilirsiniz. Tarif için tıklayın.

Sadece 4 malzemeyle akşam yemeğinizi hazırlamak ister misiniz? Üstelik tortilla yapacağız, hem de karnabahardan :) Tarifin detayları için tıklayın.

Ön yargılarınızı bir kenara bırakıp şu tarifi bir kez denemenizi istiyoruz. O kadar leziz ve sağlıklı ki kuru köftenin pabucunu dama attırıyor kendileri. Tarifin detayları için tıklayın.

Sabah kahvaltılarınıza biraz eğlence ve farklılık katabilmek adına, yapımı ve uyarlaması kolay bir omlet. Tarifin detayları için tıklayın.

Çıtır çıtır fırınlanmış patates lezzetini mutlaka çocuklarınıza tattırmalısınız. Dilerseniz kahvaltı menüsüne ekleyip güne harika başlayabilirsiniz. Sıradan patates deyip geçmeyiniz bir kere tadanlar çıtı patatese aşık oluyorlar, aşık! Tarifin detayları için tıklayın.

Hızlı ve lezzetli bir tarif arayanlar için ilk önerimiz peynirli atıştırmalıklar. Peynir yemeyen ev halkına bile bu tarif sayesinde parmakları yalatabilirsiniz, bilginize :) Tarifin detayları için tıklayın.

Yoğurtlu bezelye salatası

Hafif bir şey yiyeyim ama doyurucu da olsun diyorsanız bu salatamız tam size göre. Özellikle sıcak akşamların en iyi kurtarıcılarından biridir yoğurtlu bezelye salatası. Tarifin detayları için tıklayın.

Karamelli dondurma pasta



Dondurma ile kurabiyenin yarattığı harika bir lezzet şöleni... Klasik dondurmalardan sıkıldıysanız dondurma pasta size bir tarif kadar uzak. Okumak için hemen tık tık!

Vişneli fıstıklı bar



Hem kolay hem lezzetli yeni bir tarife hazırlanın, bağımlısı olmanız neredeyse kaçınılmaz. Şöyle güzel bir etkisi de var bu tarifin; yedikçe mutluluk veriyor :) Tarif için tıklayın.

Nohutlu muffin



Sadece 25 dakikada hazırlayabileceğiniz nohutlu muffin tarifi spor öncesi ve sonrası tüketebileceğiniz nefis ve sağlıklı bir atıştırmalık. Tarifin detayları için tıklayın.

Süt böreği



Yapılışı yöreden yöreye değişiklik gösteren süt böreği tarifini sadece 20 dakika içinde hazırlayıp kaşık kaşık yedik. Merak edenler için tarifi burada!

İki malzemeli kek



Sadece iki malzemeyle kek hazırlanır mı demeyin? Hazırlanır. 5 dakikada yapılır, 20 dakikada pişirilir. Spor öncesi protein bar olarak da tüketilebilecek iki malzemeli kek, çayın yayına da oldukça yakışır. Tarifin detayları için tıklayın.